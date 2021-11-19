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لحظة انفجار دراجة نارية على طريق سريع
منذ 5 ساعات
949
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14992
منذ ساعة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف.
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
ع. س. ع
تعليق حارق دمهم الفقراوي،، تقول ما احد داري عنك وكلامك يثبت عكس ذلك انكم تنقهرون من تعلقاتنا وانا اقول لك نحن ندري عنكم وندري...
عبدالله
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