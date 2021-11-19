"فيفا" يطالب الأهلي بسداد 50 مليون لـ "دي سوزا" و "دجانيني"

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاطب النادي الأهلي بسداد المبالغ المستحقة للبرازيلي جوزيف دي سوزا، والرأس أخضري دجانيني تفاريس.
وأوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه، إلى أن هذه المبالغ المستحقة، لثنائي الفريق الأول لكرة القدم السابق، تقدر بمبلغ 50 مليون ريال.
وأكدت المصادر أن الحكم يعد إلزامي على إدارة الأهلي التنفيذ وفي حال عدم السداد، فإن "فيفا"، قد يفرض عقوبات على النادي، تصل إلى حد الحرمان من التعاقدات، أو الخصم من النقاط، في مسابقة الدوري.
ولعبا دي سوزا ودجانيني، في صفوف الأهلي، في الفترة من 2018 إلى 2020، قبل أن ينتقلا إلى الدوري التركي، وبالتحديد إلى بشكتاش وطرابزون سبور، على التوالي.