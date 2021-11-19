حكم نهائي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين في قضية الطيار

القاهرة (صدى):
أيدت محكمة النقض المصرية قرار المحكمة الاقتصادية، بإلزام الفنان المصري محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه في قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ليصبح الحكم نهائيا وملزما للتنفيذ.
وكان الفنان محمد رمضان تقدم بدعوى طالب فيها بوقف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الذي يقضي بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض عما تسبب فيه للطيار أشرف أبو اليسر من أضرار.
ورأت المحكمة أن الفنان محمد رمضان استغل صورة قام بالتقاطها أثناء تواجده في كابينة قيادة الطائرة من أجل الترويج لنفسه، وقام بنشر فيديو كليب يحمل اسم "مش بتفتش في المطار"، واستغل صورة الطيار الراحل في الترويج لنفسه، ما تسبب في أضرار جسيمة مالية وأدبية للطيار.