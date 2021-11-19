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حكم نهائي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين في قضية الطيار

منذ 4 ساعات
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حكم نهائي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين في قضية الطيار

القاهرة (صدى):
أيدت محكمة النقض المصرية قرار المحكمة الاقتصادية، بإلزام الفنان المصري محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه في قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ليصبح الحكم نهائيا وملزما للتنفيذ.

وكان الفنان محمد رمضان تقدم بدعوى طالب فيها بوقف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الذي يقضي بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه كتعويض عما تسبب فيه للطيار أشرف أبو اليسر من أضرار.

ورأت المحكمة أن الفنان محمد رمضان استغل صورة قام بالتقاطها أثناء تواجده في كابينة قيادة الطائرة من أجل الترويج لنفسه، وقام بنشر فيديو كليب يحمل اسم "مش بتفتش في المطار"، واستغل صورة الطيار الراحل في الترويج لنفسه، ما تسبب في أضرار جسيمة مالية وأدبية للطيار.

فن
تعويض
محمد رمضان
محكمة النقض
قضية الطيار
حكم نهائي

التعليقات

عبود
عبود عدد التعليقات : 2316
منذ 37 دقيقة
خرب بيت الطيار عشان يهايط ومات الطيار من القهر من بعد ما فصلوه وهذي نهاية الهياط

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أحدث التعليقات

الخالدي
عزيزي الفقراوي لازم تعرف ان العالميه من الملعب صعبه قويه والآسيوية صعبه قويه هاه هاه هاه هاااااااه
أبو خالد إبن سمومة
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه،، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.
عبود
خرب بيت الطيار عشان يهايط ومات الطيار من القهر من بعد ما فصلوه وهذي نهاية الهياط
ابو يزن
مايقدرون الا علي العميد والهدف واضح ماعنده سند قوي وسطوه من زمان الا الان ولكن الاراداه اقوي بمشية الله والسطوه ما فادت ضعيف البطولات...
غييييوووورررر
اللهم من أراد نشر الخمور والفساد والمجون والإختلاط والإنحلال في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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