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شخص وأصدقاؤه يعتدون على موظفة استقبال وممارسين صحيين في مكة المكرمة

منذ 3 ساعات
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شخص وأصدقاؤه يعتدون على موظفة استقبال وممارسين صحيين في مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
باشرت الجهات الأمنية حادثة اعتداء شخص وأصدقاؤه على موظفة استقبال وممارسين صحيين في مركز صحي بمكة المكرمة.

وأوضح المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي في تفاصيل الواقعة، أن شخص يحمل هوية ليست له، حضر إلى المركز الصحي برفقة أصدقائه، وبعد طلب إثبات شخصيته تلفظ على موظفة الاستقبال.

وأضاف ، بعد محاولة تدخل عدد من الممارسين لتهدئه الوضع تعرضوا للاعتداء منهم، ما تسبب في إصابة الممارسين بإصابات بسيطة وتمزق ملابسهم، ما دعا إلى استدعاء الجهات الأمنية التي باشرت الحالة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد على حرص التجمع على سلامة المركز ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً.

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موظفة استقبال

التعليقات

الرااااقي
الرااااقي عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
هذا جاي يتعالج ولا جاي حلبة مصارعه ، طبعآ الله اعلم بملابسات القضيه ، ولكن الله يصلح الحال..

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أحدث التعليقات

حارق دمهم
ا,,,ع. س. ع تقول.. يضحك عليهم يقول لهم الفقر زعيم آسيا،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر..واقولك ثبت ان النصر مفقدك عقلك....ارحم حالك ماحد...
ناصح
يا,,,ع. س. ع تقول.. يضحك عليهم يقول لهم الفقر زعيم آسيا،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر..واقولك ثبت ان النصر مفقدك عقلك....ارحم حالك ماحد...
ناصح
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