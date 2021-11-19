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نساء يضعن شوارب مستعارة للاحتفاء باليوم العالمي للرجل

منذ ساعة
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نساء يضعن شوارب مستعارة للاحتفاء باليوم العالمي للرجل

أميرة خالد (صدى):
يوافق اليوم احتفاء العالم باليوم العالمي للرجل والذي كانت بدايته عام 1999في ترينيداد وتوباغو ثم أصبح يحتفل به في أستراليا و‌الولايات المتحدة و‌كندا و‌روسيا وغيرها من الدول الأوروبية والعربية ليصبح يومًا عالميًا يحتفي به الجميع.

وبالتزامن مع ذلك اليوم أطلقت مجموعة من النساء حملة في السويد تسمى بـ "موفمبر" يرتدي فيها النساء الشوارب المستعارة للتوعية بصحة الرجل عالميًا.

وتدعوا هؤلاء النساء في حملتهن أن يرتدين الشوارب المستعارة للتوعية بمخاطر سرطان البروستاتا وهو تاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال على مستوى العالم.

ويستخدمن هؤلاء النساء طريقة ارتداء "الشوارب" كرمز منهم لدعم الرجال والتوعية بمخاطر تلك الأمراض وضرورة الحفاظ على صحة الرجال.

 

الأمراض
الشوارب
سرطان البروستاتا
اليوم العالمي للرجل
الشوارب المستعارة
صحة الرجال

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 265
منذ 53 دقيقة
الحمد لله ههههههه

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
يضحك عليهم يقول لهم الفقر زعيم آسيا،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر
ابو جعفر
اللة يوفق هلال اسيا الثامنة بإذن اللة
ابو جعفر
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كلنا باختلاف ميولنا الرياضي يوم الثلاثاء مع ممثل الوطن لأن حصوله على البطولة سيسجل للمملكة العربية السعودية بالتوفيق للهلال *السعودي* .

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