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"الإخصاء" عقوبة الاغتصاب في باكستان

منذ ساعة
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"الإخصاء" عقوبة الاغتصاب في باكستان

إسلام آباد (صدى):
وافق البرلمان الباكستاني، على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح للمحاكم بإصدار أمر الإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين ويدرس إقامة محاكم خاصة من أجل المحاكمات السريعة.

ويتمثل القانون في إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المعتدين المتكررين والمجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي ومشتهي الأطفال، وهي عقوبة وصفتها الجماعات الحقوقية والمحامون بالوحشية.

ويتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين وسوف يتعين على المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال أربعة أشهر، فيما كانت باكستان فرضت القانون أول مرة في ديسمبر من العام الماضي من خلال مرسوم رئاسي، ومرر البرلمان القانون أول أمس الأربعاء.

باكستان
الاغتصاب
الإخصاء الكيميائي
معتدين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55270
منذ 23 دقيقة
متاز جدا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف ممتاز
ابو عمار
حضها قوي جاها السمك الى مطعمها طازج تسكر الباب وتجمع الاسماك
ابو عمار
وقفن لهم بالعصي ولا هم فاهمين كلامهن
ابو عمار
يبدو انها عاشقه
ابو عمار
اوكي تدور مصلحتها

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