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عماد السالمي : لم يكن ينقص الهلال أمام سيدني و أوراوا إلا لاعب مثل قوميز
منذ 14 ساعة
824
1
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التعليقات
المدفعية الاتفاقيه
عدد التعليقات : 55
منذ 42 دقيقة
وهذا هو غوميز عندكم اليوم الميدان ياحميدان نسخة اوراوا
سيدني
لن تتغير
التاريخ يعيد نفسه بنفسة ،،
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أحدث التعليقات
حارق دمهم
ا,,,ع. س. ع تقول.. يضحك عليهم يقول لهم الفقر زعيم آسيا،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر..واقولك ثبت ان النصر مفقدك عقلك....ارحم حالك ماحد...
ناصح
يا,,,ع. س. ع تقول.. يضحك عليهم يقول لهم الفقر زعيم آسيا،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر..واقولك ثبت ان النصر مفقدك عقلك....ارحم حالك ماحد...
ناصح
يا,,,ع. س. ع تقول.. يضحك عليهم يقول لهم الفقر زعيم آسيا،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر..واقولك ثبت ان النصر مفقدك عقلك....ارحم حالك ماحد...
ناصح
يا,,,ع. س. ع تقول.. يضحك عليهم يقول لهم الفقر زعيم آسيا،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر..واقولك ثبت ان النصر مفقدك عقلك....ارحم حالك ماحد...
المدفعية الاتفاقيه
وهذا هو غوميز عندكم اليوم الميدان ياحميدان نسخة اوراوا سيدني لن تتغير التاريخ يعيد نفسه بنفسة ،،
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