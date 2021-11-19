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بيدرو بعد إقالته: لا أجد تفسيرا لما حدث

منذ 19 ساعة
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بيدرو بعد إقالته: لا أجد تفسيرا لما حدث

نواف السالم (صدى):
أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق النصر المقال، اليوم الخميس، أنه لا يجد تفسير لما حدث حتى الآن.

وقال بيدرو، لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية": "الأمور حدثت بشكل سريع الى الآن لازلت اجد صعوبة في تفسير ما حدث والفترة كانت صعبة".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أحد أكبر أهداف النادي هي الوصول إلى النهائي الآسيوي وهذه اللحظة كانت سلبية"، مضيفًا: "وصلنا إلى نصف النهائي الآسيوي وخسرنا من الهلال وكانت لحظات صعبة وعاطفية، والفريق بعدها كان يحتاج إلى انتصار واحد".

ويعد بيدرو إيمانويل أسرع مدرب تتم إقالته في تاريخ نادي النصر في عهد المحترفين، بعدما أمضى 38 يومًا فقط على رأس الجهاز الفني للفريق الأول؛ حيث أعلن النصر إقالة المدرب صاحب الـ "46 عاما"، الذي تعاقد معه في الثالث من أكتوبر الماضي خلفا للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

النصر
الهلال
دوري المحترفين
بيدرو إيمانويل

التعليقات

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الرمز عدد التعليقات : 1400
منذ ساعة
غريبه وينك يا.ع.س.ع.ماهذيت في هذيك المعتاد,,,,,,,,,,

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أحدث التعليقات

طارت الطيارة
😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😅😂😅 من اللي يضحك على الآخر 😂😅😂😅😂😅
راقد النايم
يا ساتر يا رب منك يا مقيت انت ما تشبع
حارق دمهم
ان لست رياضي ولاكن اعلم المتعصبين امثالك للمرجله وترك التعصب,
طارت الطيارة
اكيد الهلال هو السبب لان اتحاد الكورة الدولي الفيفا هلالي⚽ 😅😂😅😂😅😂
ابو ماجد
حلوه ماهو لاعب الاتحاد بتلعب غصب عن خشمك الموضوع فيه الهلال انتهي الموضوع

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