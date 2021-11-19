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شاهد.. برومو تشويقي طريف لـ"كومبات فيلد" بمشاركة الكلباني

منذ 12 ساعة
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شاهد.. برومو تشويقي طريف لـ"كومبات فيلد" بمشاركة الكلباني

نايف السالم (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم، عن برومو منطقة "كومبات فيلد"في موسم الرياض.

واستعرض البرومو فعاليات المنطقة بشكل تشويقي بالاستعانة بعدد من المشاهير، ومنهم الداعية عادل الكلباني، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق،.

كما شارك في البرومو كلا من الفنان خالد عبدالرحمن، والخبير الفلكي خالد الزعاق، والداعية عادل الكلباني، وملك التوقعات، حسن الصبحان، والإعلامي، إبراهيم الفريان، والصحفي عدنان جستنية، وحارس الهلال السابق، محمد الدعيع، ومشهور “سناب شات”، أبو جركل، وملك الدعابة، أبو خالد.

 

الهلال
محمد الدعيع
خالد عبد الرحمن
نادي الهلال
حارس مرمى
حسن الصبحان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55270
منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه يكون خير

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أحدث التعليقات

كريم
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاخصاء هذه عقوبة قاسيه جدا
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الشرقية
الهلال خاسر بكذا ولا بكذا هذا شي مفروق منه ،،،،
لا يهمونك انا مجنونك
تستاهل الفزعة والله يازول وعيال سلمان ماهي غريبة عليهم والحمدلله الي سلمك
ابو سعود
غشمان في السواقه برى على انه شوارعهم فاضيه ومتهورين فوقها ويحسب الواحد انه شارع ابوه

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