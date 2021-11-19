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استبعاد لاعبي الهلال والنصر من كأس العرب يثير غضب "البكيري" .. و"الروقي" يرد (فيديو)

منذ يومين
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استبعاد لاعبي الهلال والنصر من كأس العرب يثير غضب "البكيري" .. و"الروقي" يرد (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
أبدى الناقد الرياضي "محمد البكيري" عدم رضاه على تصريحات مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، هيرفي رينارد بشأن قرار استبعاد لاعبي الهلال والنصر من بطولة كأس العرب 2021 القادمة، واللعب بالصف الثاني .

وكان "رينارد" قد ذكر، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الهلال والنصر لديهما مباراتين مؤجلتين في الدوري إضافة إلى لعب الهلال نهائي أبطال آسيا، مضيفا أن كل هذه عوامل جعلتهم مجبرين على اتخاذ قرار اللعب بالصف الثاني في بطولة كأس العرب 2021 القادمة.

وانتقد "البكيري" هذا القرار بطريقة ساخرة وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"بصراحة ألف سلامة على الهلال والنصر من أي ضغوط. كلنا في خدمتهم".

ورد عليه الناقد "فهد الروقي" وكتب :" وهل من عدالة المنافسة أن يخسر الهلال 9 لاعبين في كأس أمم آسيا، وكنت يابو خالد مع القرار ومؤيد له بحجة وجود 8 أجانب، الآن عشان ظهيرين تعتبرها ظلم للاتحاد".

واستشهد "الروقي بمقطع فيديو للقاء تلفزيوني ظهر فيه "البكيري" وهو يؤكد في تصريحاته أنه لا يمانع أن يخسر الهلال لاعبين كأس أمم آسيا.

الهلال
الاتحاد
نادي الهلال
نادي الاتحاد
كأس أمم آسيا

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2584
منذ يومين
الكذابين والمتلونين -- والمتعاطفين مع فريق ابو خرقه
الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 62
منذ يوم
الهلال خاسر بكذا ولا بكذا هذا شي مفروق منه ،،،،
السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 153
منذ 36 دقيقة
تصريح البكيري في المقطع ما فيه شي من الكلام المذكور في آخر الخبر دققوا يا صدى

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
الله أكبر،يازمن الماركتو،والطيس البرمان،والكحلة الزرقاء على النور، أو الخضراء. وزمان يافن..
هواوي
ومن ظمن الاشارات بعد ان يكون (طقران) في حالة تشنج دائم
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ع. س. ع
من انت يا المدفعية الفقراوية انت قزم امام الامبراطورة صالح النعيمة،، الآسيوية صعبة قوية وسمعني صياحك لأنة طرب لا اجيب لك البليهي والجحفلي طير...
عاشق الفراج
احرق نفايات اسيا (الاهلي - النصر) ههههههههههههههههههههههههههههههههه احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم...

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