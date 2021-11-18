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الحائلي يرد على "حرمان" ثلاثي الاتحاد من كلاسيكو الهلال

منذ يوم
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الحائلي يرد على "حرمان" ثلاثي الاتحاد من كلاسيكو الهلال

طلال الغامدي (صدى):
رد رئيس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على قرار "حرمان" ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، من كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الهلال.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة مباراة الهلال والاتحاد "المؤجلة"، عن الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، خلال مشاركة الأخضر، في كأس العرب.

وجاء هذا القرار وفقا لاختيار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، خوض كأس العرب، بالنجوم مواليد 1999.

واختار رينارد، الثنائي الأساسي سعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي، من الاتحاد،بينما اختار الاحتياطيين عبدالله الحمدان وخليفة الدوسري، من الهلال.

وذكر الإعلامي منار شاهين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إدارة العميد، متمسكة بعدم لعب مباراة الهلال، بغياب اللاعبين الدوليين، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد حاليا، هو تأجيل كلاسيكو الهلال والاتحاد، مرة أخرى، إلى وقتٍ لاحق.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الاتحاد، سيقيم معسكره بشكل طبيعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة توقف كأس العرب.

وفي سياق متصل، أعلنت تقارير صحفية، توجيه إدارة الحائلي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لاستثناء حجازي، من المشاركة في البطولة العربية، مشيره، إلى رغبة الاتحاد في بقاء المدافع المصري معه، تحسبًا لتمسك الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقامة كلاسيكو الهلال، في فترة التوقف.

الهلال
الاتحاد
منتخب مصر
منتخب السعودية
أنمار الحائلي
مهند الشنقيطي
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 144
منذ 7 ساعات
مايقدرون الا علي العميد والهدف واضح ماعنده سند قوي وسطوه من زمان الا الان ولكن الاراداه اقوي بمشية الله والسطوه ما فادت ضعيف البطولات الان وبالدفع الرباعي مركزه التاسع
ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 6
منذ ساعتين
حلوه ماهو لاعب الاتحاد بتعلب غصب عن خشمك الموضوع فيه الهلال انتهي الموضوع
ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 6
منذ ساعتين
حلوه ماهو لاعب الاتحاد بتعلب غصب عن خشمك الموضوع فيه الهلال انتهي الموضوع
ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 6
منذ ساعتين
حلوه ماهو لاعب الاتحاد بتلعب غصب عن خشمك الموضوع فيه الهلال انتهي الموضوع
ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 6
منذ ساعتين
حلوه ماهو لاعب الاتحاد بتلعب غصب عن خشمك الموضوع فيه الهلال انتهي الموضوع
ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 6
منذ ساعتين
حلوه ماهو لاعب الاتحاد بتلعب غصب عن خشمك الموضوع فيه الهلال انتهي الموضوع
ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 6
منذ ساعتين
حلوه ماهو لاعب الاتحاد بتلعب غصب عن خشمك الموضوع فيه الهلال انتهي الموضوع
عاشق الزعيم💙
عاشق الزعيم💙 عدد التعليقات : 1
منذ 39 دقيقة
الزعيم فائز سوا لعبت باالدولين او بدونهم

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أحدث التعليقات

المهم
اكل رز
المهم
معاد نعرف
ع. س. ع
رااايق،،، كل إناء بما فيه ينضح 🤣🤣🤣
سردار
الدنيا صارت كلها تطبيقات
ع. س. ع
تعليق رايق،، كل إناء بما فيه ينضح 😂😂😂

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