الحائلي يرد على "حرمان" ثلاثي الاتحاد من كلاسيكو الهلال

طلال الغامدي (صدى):
رد رئيس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على قرار "حرمان" ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، من كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الهلال.
وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة مباراة الهلال والاتحاد "المؤجلة"، عن الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، خلال مشاركة الأخضر، في كأس العرب.
وجاء هذا القرار وفقا لاختيار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، خوض كأس العرب، بالنجوم مواليد 1999.
واختار رينارد، الثنائي الأساسي سعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي، من الاتحاد،بينما اختار الاحتياطيين عبدالله الحمدان وخليفة الدوسري، من الهلال.
وذكر الإعلامي منار شاهين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إدارة العميد، متمسكة بعدم لعب مباراة الهلال، بغياب اللاعبين الدوليين، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد حاليا، هو تأجيل كلاسيكو الهلال والاتحاد، مرة أخرى، إلى وقتٍ لاحق.
وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الاتحاد، سيقيم معسكره بشكل طبيعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة توقف كأس العرب.
وفي سياق متصل، أعلنت تقارير صحفية، توجيه إدارة الحائلي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لاستثناء حجازي، من المشاركة في البطولة العربية، مشيره، إلى رغبة الاتحاد في بقاء المدافع المصري معه، تحسبًا لتمسك الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقامة كلاسيكو الهلال، في فترة التوقف.