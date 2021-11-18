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‏وفاة و10 إصابات في حادث مروري بالعرضيات

منذ 4 ساعات
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‏وفاة و10 إصابات في حادث مروري بالعرضيات

مكة المكرمة (صدى):
وقع مساء أمس الخميس حادث مروري مروع نتيجة تصادم 4 مركبات مختلفة في محافظة العرضيات.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة فور وصول البلاغ الحادث والذي كانت حصيلته حالة وفاة واحدة و10 صابات متفرقة ما بين خطيرة ومتوسطة.

ومن جهته، عبر أهالي العرضيات عبر وسم "طريق العرضيات ينزف" عن استياءهم الشديد من تأخر ازدواجية الطريق الرابط بين محافظتي العرضيات ومحافظة المخواة وصولاً بمحافظة المجاردة التابعة لإمارة منطقة عسير والذي راح ضحيته الكثير من الأرواح.

وأوضح الأهالي أن المحافظة بحاجة ماسة وعاجلة لإنهاء إزدواجية الطريق الرابط بين محافظتي المخواة وعسير حفاظاً على أرواح الناس، وكذلك سرعة استحداث مركزًا للهلال الأحمر بالعرضية الشمالية بالإضافة لفرع للمرور وتجهيز الطريق بلوحات إرشادية ودوريات مرورية ونظام ‎ساهر.

مكة المكرمة
وفاة
حادث مروري
العرضيات
تصادم
إصابات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55257
منذ ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها ويلهم اهلها الصبر والسلوان
ابو عمار
طيب و بعدين ايش صار
ابو عمار
يستاهل الحرق المجرم
ابو عمار
ما عنده سالفه
ابو عمار
اضربو عنقه واحرقوه في سيارته مع بضاعته لانه عدو للوطن والمواطن ولو كل مروج يقتل لتوقف ترويج المخدرات

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