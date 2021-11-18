‏وفاة و10 إصابات في حادث مروري بالعرضيات

مكة المكرمة (صدى):
وقع مساء أمس الخميس حادث مروري مروع نتيجة تصادم 4 مركبات مختلفة في محافظة العرضيات.
وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة فور وصول البلاغ الحادث والذي كانت حصيلته حالة وفاة واحدة و10 صابات متفرقة ما بين خطيرة ومتوسطة.
ومن جهته، عبر أهالي العرضيات عبر وسم "طريق العرضيات ينزف" عن استياءهم الشديد من تأخر ازدواجية الطريق الرابط بين محافظتي العرضيات ومحافظة المخواة وصولاً بمحافظة المجاردة التابعة لإمارة منطقة عسير والذي راح ضحيته الكثير من الأرواح.
وأوضح الأهالي أن المحافظة بحاجة ماسة وعاجلة لإنهاء إزدواجية الطريق الرابط بين محافظتي المخواة وعسير حفاظاً على أرواح الناس، وكذلك سرعة استحداث مركزًا للهلال الأحمر بالعرضية الشمالية بالإضافة لفرع للمرور وتجهيز الطريق بلوحات إرشادية ودوريات مرورية ونظام ساهر.