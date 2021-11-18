شاهد.. برومو تشويقي طريف لـ"كومبات فيلد" بمشاركة الكلباني

نايف السالم (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم، عن برومو منطقة "كومبات فيلد"في موسم الرياض.
واستعرض البرومو فعاليات المنطقة بشكل تشويقي بالاستعانة بعدد من المشاهير، ومنهم الداعية عادل الكلباني، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق،.
كما شارك في البرومو كلا من الفنان خالد عبدالرحمن، والخبير الفلكي خالد الزعاق، والداعية عادل الكلباني، وملك التوقعات، حسن الصبحان، والإعلامي، إبراهيم الفريان، والصحفي عدنان جستنية، وحارس الهلال السابق، محمد الدعيع، ومشهور “سناب شات”، أبو جركل، وملك الدعابة، أبو خالد.