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قصة إهداء "مها الشمري" سيارة "روز رايز" لزوجها في عيد ميلاده "فيديو"

منذ 4 ساعات
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قصة إهداء "مها الشمري" سيارة "روز رايز" لزوجها في عيد ميلاده "فيديو"

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
تحدثت سيدة الأعمال مها الشمري، عن قصة الفيديو المنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد إهداء زوجها سيارة "روز رايز" بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت مها الشمري خلال حوارها ببرنامج "سيدتي":" انتشار الفيديو لم يكن متعمدا ولكنه حدث بسبب توافق عيد ميلاد زوجها مع افتتاح الكافي شوب، في وجود مشعل الخالدي".

وأوضحت أن الفيديو انتشر بطريقة لم تتوقعها، مشيرة:"أبو فارس يستاهل، وأي رجل داعم لزوجته وسند لها وأبو عيالها يستاهل".

ولفتت:"مجال الاستثمار هو عملي الرئيسي ولن أتركه أبدا، وإذا أحسست لحظة بأن السوشيال ميديا ستعود علي بالسلب سأغلقها فورا".

 

وتابعت:"تعبنا من المشاكل على السوشيال ميديا خلنا نشوف كابلز ناجحين ومتحابين ومتوافقين"، موضحة:"أوصلنا رسالة إلى كل المتابعين إن مو كل السوشيال سلبية"

السوشيال ميديا
عيد ميلاد
مها الشمري
سيارة روز رايز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18809
منذ ساعة
خليها كيلو موز مايز - كفاية

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
دول هما شباب السعودية جزاهم الله كل خير
سامي الراقي
لاراح يفلح مع منتخبه ولا مع الملكي.....الفلوس اعمته واعمت جماعته كلهم دير الزور كلهم بجده والرجال كبر وبطر وشبع ومتزوج وجالس يدور عروس اخرى...
د محمد ماجد بخش
خليها كيلو موز مايز - كفاية
د محمد ماجد بخش
لعبة الكراسي تعيد نفسها - وتعود للسطح الساخن من جديد
العالمي
ان شاء الله يذبح اكثر منها من انصار الفريق المنافس لفريق الفساد يارب

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