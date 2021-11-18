بالفيديو .. "سلمان للإغاثة" ينقذ أسرة فقدت الأمل بعلاج نجلها في مستشفيات لبنان

بيروت (صدى):
تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدة أسرة كانت قد فقدت الأمل في علاج نجلها في مستشفيات لبنان.
وكان ناهد الدحول يسعى في علاج ابنه إلا أن ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة في لبنان حالت دون علاجه في مستشفيات بلده.
وأوضح "الدحول" أن تكاليف الطبيب مرتفع للغاية وتعادل ثمن الطعام الذي يمكن أن يطعمه به أولاده، مضيفا أنه توجه إلى مركز الملك سلمان للإغاثة فور علمه بأنها تقدم يد العون لمن يحتاج.
وأضاف أن المسؤولين بالمركز استقبلوه بكل احترام، وتمكن من علاج نجله الذي كان يعاني من "الفتاق"