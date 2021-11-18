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بالفيديو .. "سلمان للإغاثة" ينقذ أسرة فقدت الأمل بعلاج نجلها في مستشفيات لبنان

منذ 6 ساعات
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بالفيديو .. "سلمان للإغاثة" ينقذ أسرة فقدت الأمل بعلاج نجلها في مستشفيات لبنان

بيروت (صدى):
تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدة أسرة كانت قد فقدت الأمل في علاج نجلها في مستشفيات لبنان.

وكان ناهد الدحول يسعى في علاج ابنه إلا أن ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة في لبنان حالت دون علاجه في مستشفيات بلده.

وأوضح "الدحول" أن تكاليف الطبيب مرتفع للغاية وتعادل ثمن الطعام الذي يمكن أن يطعمه به أولاده، مضيفا أنه توجه إلى مركز الملك سلمان للإغاثة فور علمه بأنها تقدم يد العون لمن يحتاج.

وأضاف أن المسؤولين بالمركز استقبلوه بكل احترام، وتمكن من علاج نجله الذي كان يعاني من "الفتاق"

مستشفيات
لبنان
مركز الملك سلمان للإغاثة
ارتفاع الأسعار
الفتاق

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18812
منذ ساعة
بكوا الناس وبكيت ويّاهم .. وضحك الناس وضحكت معاهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد
شكله شاف الموت قدام عيونه الله يكتب أجر فرقه الإنقاذ
ربيعان الربيعان
طيب كمل جميلك وحطه فوق طاولة طعام وزودهم بملاعق انت احرجتهم
خالد
شت كيف العنصرية حتى في السعودية
ابو بدر الهلالي العالمي
أمنية حياتي خروجك من الهلال العالمي ومعك جحفلي والواكد وكردي والحمدان ومد الله وفيتو يا كريم ووالله وبالله وتالله بأن تي شيرت الزعيم أكبر...
د محمد ماجد بخش
بكوا الناس وبكيت ويّاهم .. وضحك الناس وضحكت معاهم

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