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كلن على همه سرى
منذ 12 ساعة
2234
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55257
منذ 55 دقيقة
طيب وانت من عقلش انك جنوبيه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها ويلهم اهلها الصبر والسلوان
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اضربو عنقه واحرقوه في سيارته مع بضاعته لانه عدو للوطن والمواطن ولو كل مروج يقتل لتوقف ترويج المخدرات
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