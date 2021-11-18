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تغريدة "سيف القذافي" تتسبب في حذف حسابه من "تويتر"

منذ 6 ساعات
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تغريدة "سيف القذافي" تتسبب في حذف حسابه من "تويتر"

طرابلس (صدى):
أغلق "تويتر"، حساب سيف الإسلام القذافي بعد ساعات من فتحه، وذلك بعد تغريدة بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات في ليبيا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وكان سيف الإسلام القذافي ترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، مشيرا:"كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالتوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية".

يذكر أن "البطاقات الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية العليا للانتخابات هي جواز عبور إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل".

ليبيا
سيف الإسلام القذافي
الانتخابات الرئاسية
بطاقات انتخابية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18809
منذ ساعة
لعبة الكراسي تعيد نفسها - وتعود للسطح الساخن من جديد

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
دول هما شباب السعودية جزاهم الله كل خير
سامي الراقي
لاراح يفلح مع منتخبه ولا مع الملكي.....الفلوس اعمته واعمت جماعته كلهم دير الزور كلهم بجده والرجال كبر وبطر وشبع ومتزوج وجالس يدور عروس اخرى...
د محمد ماجد بخش
خليها كيلو موز مايز - كفاية
د محمد ماجد بخش
لعبة الكراسي تعيد نفسها - وتعود للسطح الساخن من جديد
العالمي
ان شاء الله يذبح اكثر منها من انصار الفريق المنافس لفريق الفساد يارب

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