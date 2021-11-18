تغريدة "سيف القذافي" تتسبب في حذف حسابه من "تويتر"

طرابلس (صدى):
أغلق "تويتر"، حساب سيف الإسلام القذافي بعد ساعات من فتحه، وذلك بعد تغريدة بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات في ليبيا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وكان سيف الإسلام القذافي ترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، مشيرا:"كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالتوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية".
يذكر أن "البطاقات الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية العليا للانتخابات هي جواز عبور إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل".