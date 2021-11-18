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الطاقة الذرية : إيران زادت بدرجة كبيرة في مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب (فيديو)

منذ يوم
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الطاقة الذرية : إيران زادت بدرجة كبيرة في مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب (فيديو)

طهران (صدى):
زادت إيران بنسبة كبيرة في مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مما يعد انتهاكا فاضحا للقيود الرئيسيه للإتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وأكدت الوكالة ه الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها لم يتمكنوا حتى الآن من الدخول الى ورشة مكونات أجهزه الطرد المركزي في ايران رغم أهمية هذا الأمر في التوصل إلى صفقة الإتفاق النووي الإيراني .

وتمكنت إيران من الوصول إلى أكثر من ٢٠٠مليون دولار من الأصول المجمدة في الخارج وتمكنت من استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية و إستخدام النظام المالي العالمي في التجارة.

وكانت إيران قد وافقت على الحد من من أنشطتها النووية الحساسة والسماح بعمل المفتشين الدوليين في إيران ولكنها لم تفعل حيث أن اليورانيوم المسموح وفق الإتفاق دونا عن 40 ٪ لتعلن إيران في 2020 وصول نسبة التخصيب 20 ٪واليوم تتجاوز ال 60 ٪.

 

إيران
مخزون
اليورانيوم
الطاقة الذرية
اليورانيوم عالي التخصيب

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 35
منذ 51 دقيقة
افضل حل انو كل دول الخليج وايضا ايران يصير عندهم نووي كلهم وبكذا كل واحد راح يمسك حدودة ولا يعتدي على جاره.

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المهم
اكل رز
المهم
معاد نعرف
ع. س. ع
رااايق،،، كل إناء بما فيه ينضح 🤣🤣🤣
سردار
الدنيا صارت كلها تطبيقات
ع. س. ع
تعليق رايق،، كل إناء بما فيه ينضح 😂😂😂

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