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سنابيه توجه رسالة للنساء : لا تفتشين جوال زوجك

منذ 13 ساعة
1944
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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55257
منذ 54 دقيقة
قلة ادب وانعدام اخلاق عند الزوجه والنتيجه مشاكل مع زوجها وقد تصل الامور الى الطلاق ثم الزوج اللي يلعب بذيله يكون عنده هاتفين واحد للعائله والاخر لاصحابه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها ويلهم اهلها الصبر والسلوان
ابو عمار
طيب و بعدين ايش صار
ابو عمار
يستاهل الحرق المجرم
ابو عمار
ما عنده سالفه
ابو عمار
اضربو عنقه واحرقوه في سيارته مع بضاعته لانه عدو للوطن والمواطن ولو كل مروج يقتل لتوقف ترويج المخدرات

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