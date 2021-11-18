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حادث تصادم 3 سيارات في وقت واحد
منذ ساعتين
1006
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14989
منذ 53 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف،،شف كيف الصدفة،في لحضة وحده،لكن قدر ولطف..
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أحدث التعليقات
زعيم اااسيا
مسكين هذا الاعب كل مره ينتظر رجعت النصر مادرى ان الريوس معلق
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واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف،،شف كيف الصدفة،في لحضة وحده،لكن قدر ولطف..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،، قال اسد قال،، لية تسرق لقب قوميز يا ابو خرقة
ابو ساري
الفقراويه خايفين اكثر من القعدان ان شاء الله نسع رغاهمم سوا
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