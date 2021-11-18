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بالفيديو.. تركي الفيصل: علينا تطوير قنبلة نووية لحماية أنفسنا

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. تركي الفيصل: علينا تطوير قنبلة نووية لحماية أنفسنا

الرياض (صدى):
أكد رئيس الاستخبارات العامة السابق، الأمير تركي الفيصل، أهمية الاستعداد لاحتمالية اتجاه إيران لتصنيع القنبلة النووية.

وقال الأمير تركي :" لقد قلت علناً في السابق أنه يتحتم علينا القيام بكل ما هو ضروري، بما فيها اكتساب المعرفة لتطوير قنبلة نووية لكي ندافع عن أنفسنا ضد احتمالية إيران مسلحة نووياً"، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته عبر قناة "MSNBC" الأمريكية.

وأضاف أنه لا يعمل في الحكومة كي أستطيع القول ما ستفعله الحكومة حيال هذا الملف، إلا أن رأيه الشخصي هو الاستعداد لما ستقوم به إيران في هذا الشأن

الأمير تركي الفيصل
المملكة
إيران
حكومة
قنبلة نووية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 330
منذ ساعة
الضروري طورنا ونطور وطورنا لأن العالم تطور وضرورنا يتطلب تطوير ضد الإرهاب وإرهاب دول.
صالح
صالح عدد التعليقات : 2
منذ 26 دقيقة
الوكاد انه حرب نفوذ بالمنطقة

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أحدث التعليقات

سعد
نصف اليمن حوثيين يعني راح يقتلون نصف سكان اليمن
صالح
الوكاد انه حرب نفوذ بالمنطقة
عبدالله
معقولة كل هذا العدد من الحوثيين وما زالوا يحاربون
أبو عبدالله الحربي
الضروري طورنا ونطور وطورنا لأن العالم تطور وضرورنا يتطلب تطوير ضد الإرهاب وإرهاب دول.
ابو محمد
اصلا ما أقيم موسم الرياض الا على شأن تأتي السحاء والمؤجرين ممن لا عقل له..

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