بالفيديو.. تركي الفيصل: علينا تطوير قنبلة نووية لحماية أنفسنا

الرياض (صدى):
أكد رئيس الاستخبارات العامة السابق، الأمير تركي الفيصل، أهمية الاستعداد لاحتمالية اتجاه إيران لتصنيع القنبلة النووية.
وقال الأمير تركي :" لقد قلت علناً في السابق أنه يتحتم علينا القيام بكل ما هو ضروري، بما فيها اكتساب المعرفة لتطوير قنبلة نووية لكي ندافع عن أنفسنا ضد احتمالية إيران مسلحة نووياً"، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته عبر قناة "MSNBC" الأمريكية.
وأضاف أنه لا يعمل في الحكومة كي أستطيع القول ما ستفعله الحكومة حيال هذا الملف، إلا أن رأيه الشخصي هو الاستعداد لما ستقوم به إيران في هذا الشأن