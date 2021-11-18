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انتبهي تطيحي بس
منذ 15 ساعة
2344
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55270
منذ 11 دقيقة
يبدو انها عاشقه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف ممتاز
ابو عمار
حضها قوي جاها السمك الى مطعمها طازج تسكر الباب وتجمع الاسماك
ابو عمار
وقفن لهم بالعصي ولا هم فاهمين كلامهن
ابو عمار
يبدو انها عاشقه
ابو عمار
اوكي تدور مصلحتها
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