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إعدام أمريكي قتل زوجته واغتصب ابنتها

منذ 13 ساعة
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إعدام أمريكي قتل زوجته واغتصب ابنتها

واشنطن (صدى):

قامت ولاية ميسيسيبي الأميركية، اليوم بتنفيذ حكم الإعدام لرجل قتل زوجته واغتصب ابنتها.

بدأت القصة بمبادرة الزوجة في الإبلاغ عن زوجها الذي قام باغتصاب طفلتها، وعلى الفور قامت الشرطة بالقبض عليه، وحكم عليه بالسجن وبعد ٩ أشهر خرج بكفالة.

وبعد أسابيع قليلة من خروجه من السجن اشترى سلاحا للانتقام من زوجته السابقة واقتحم منزلها ثم أطلق عليها الرصاص وتركها تعاني لساعات فيما اغتصب ابنتها البالغة 12 عاما أمام عينيها.

و ألقت الشرطة القبض عليه، وبعد الإقرار بذنب ارتكاب جريمة القتل والاغتصاب، حكم عليه بالإعدام، وبذلك أصبح ديفيد كوكس السجين العاشر المحكوم بالإعدام، الذي يعدم في الولايات المتحدة عام 2021.

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الولايات المتحدة
ولاية ميسيسيبي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55257
منذ 30 دقيقة
يستاهل الحرق المجرم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها ويلهم اهلها الصبر والسلوان
ابو عمار
طيب و بعدين ايش صار
ابو عمار
يستاهل الحرق المجرم
ابو عمار
ما عنده سالفه
ابو عمار
اضربو عنقه واحرقوه في سيارته مع بضاعته لانه عدو للوطن والمواطن ولو كل مروج يقتل لتوقف ترويج المخدرات

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