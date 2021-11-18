بالفيديو .. موقف مضحك لابنة مريم حسين في إحدى الحفلات

مليكة فؤاد (صدى):
حرصت الفنانة المغربية، مريم حسين، على اصطحاب ابنتها الصغيرة معها في إحدى الحفلات.
وشهد الحفل موقف طريف للطفلة الصغيرة، حيق حاولت أن تقلد طريقة سير والدتها على السجادة الحمراء لكنها لم تنجح بالشكل المرغوب فيه، وبدت تسير بشكل طريف.
كما لم تنتبه الطفلة بأن والدتها وقفت مع أحد معارفها، واستكملت سيرها إلا أن والدتها نبهتها للأمر وعرفتها باسم الرجل الذي كانت تتحدث معه.
واستمرت عفوية الطفلة في مواقف مختلفة أثناء الحفل، ومنها محاولة تقليد طريقة وقوف والدتها واستعرضها لفستانها الذي ارتدته