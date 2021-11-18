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بالفيديو .. موقف مضحك لابنة مريم حسين في إحدى الحفلات

منذ 11 ساعة
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بالفيديو .. موقف مضحك لابنة مريم حسين في إحدى الحفلات

مليكة فؤاد (صدى):
حرصت الفنانة المغربية، مريم حسين، على اصطحاب ابنتها الصغيرة معها في إحدى الحفلات.

وشهد الحفل موقف طريف للطفلة الصغيرة، حيق حاولت أن تقلد طريقة سير والدتها على السجادة الحمراء لكنها لم تنجح بالشكل المرغوب فيه، وبدت تسير بشكل طريف.

كما لم تنتبه الطفلة بأن والدتها وقفت مع أحد معارفها، واستكملت سيرها إلا أن والدتها نبهتها للأمر وعرفتها باسم الرجل الذي كانت تتحدث معه.

واستمرت عفوية الطفلة في مواقف مختلفة أثناء الحفل، ومنها محاولة تقليد طريقة وقوف والدتها واستعرضها لفستانها الذي ارتدته

مريم حسين
فستان
حفل
فنانة
ابنة مريم حسين

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 651
منذ 15 دقيقة
حتى الاطفال اقحموهم معهم في مرضهم اليومي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الف مبروك ونعم الزوجه اللي تذكر زوجها بالخير و بالهدايا .. يبدو ان كلام الزوجه ومدحها لزوجها لم يعجب المذيعه
ابو عمار
العمانيين شعب طيب وهم موجودين في بلدهم الثاني لا يشعرون بالغربه بين اخوتهم في السعوديه
مسافات
حتى الاطفال اقحموهم معهم في مرضهم اليومي
مسافات
الله يشغلكم بانفسكم تفاهات لاقيمة لها ضمن مهازل السوشل ميديا
مسافات
المنتخب ماهو مهايطات اكشن اللي تعودتوا عليها فكوهم شركم انت والفراج وهم بالف خير

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