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موجة حزن عارمة على السوشيال ميديا لتداول خبر وفاة "ريما المطوع"

منذ 57 دقيقة
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موجة حزن عارمة على السوشيال ميديا لتداول خبر وفاة "ريما المطوع"

خالد الظفيري (صدى):
أثار خبر وفاة الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوع في ساعة متأخرة من الليل، موجة عارمة من الحزن الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونعى الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي الفنانة الكويتية ريما المطوع، مساء أمس الأربعاء، دون أن يقدم أيه تفاصيل بشأن الوفاة.

ونشر" وهبي " عبر حسابه على تويتر خبر الوفاة، قائلا:" الفنانة الشابة الواعدة" لافتا إلى آخر محادثة بينهما والتي كانت قبل أيام قليلة من رحيلها، عبرت من خلالها عن رغبتها بزيارة بيروت مجددا.

وقال في تغريدته :" رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي…فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء ثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها…لها الرحمة.. نفسي حزينة".

 

الكويت
وفاة
وفاة الفنانة الكويتية ريما المطوع
زاهي وهبي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10647
منذ 31 دقيقة
الله يرحمها

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أحدث التعليقات

عبدالله
عن أم الفضاوة
عبدالله
اخ احساس انسان المشكلة ان بعض الناس يصدق و يعتمد على اقاويل هذا الشخص هههههه
عبدالله
اخ احساس انسان المشكلة ان بعض الناسيصدق و يعتمد على اقاويل هذا الشخص هههههه
كبير آسيا
زي تضبيط الفقراوية جابينها غصب ٨الثامنة جاية جاية ان شآء الله
الزعيم الأزرق
ههههههه الفقراوية زعلانين اكثر من الكوريين

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