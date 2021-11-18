موجة حزن عارمة على السوشيال ميديا لتداول خبر وفاة "ريما المطوع"

خالد الظفيري (صدى):
أثار خبر وفاة الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوع في ساعة متأخرة من الليل، موجة عارمة من الحزن الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونعى الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي الفنانة الكويتية ريما المطوع، مساء أمس الأربعاء، دون أن يقدم أيه تفاصيل بشأن الوفاة.
ونشر" وهبي " عبر حسابه على تويتر خبر الوفاة، قائلا:" الفنانة الشابة الواعدة" لافتا إلى آخر محادثة بينهما والتي كانت قبل أيام قليلة من رحيلها، عبرت من خلالها عن رغبتها بزيارة بيروت مجددا.
وقال في تغريدته :" رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي…فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء ثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها…لها الرحمة.. نفسي حزينة".