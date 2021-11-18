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سلمان الفرج: أمامنا مباريات مهمة ونريد أن نفعل شيء لم يحدث من قبل

منذ يومين
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سلمان الفرج: أمامنا مباريات مهمة ونريد أن نفعل شيء لم يحدث من قبل

نواف السالم (صدى):
أكد اللاعب سلمان الفرج لاعب المنتخب الوطني، أن هدف الأخضر الآن هو تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات القادمة والاستفادة مما مضى من أجل حصد المزيد من النقاط.

وقال "الفرج" في لقاء له: "دايمًا نروح المباريات طموحنا نحقق نتيجة إيجابية ومع أستراليا كنا رايحين نفوز لكن ما حصل ولكن نقطة خارج أرضنا مهمة أما فيتنام كانت مباراة صعبة بملعب غير مناسب".

وأضاف: "أخدنا فرصة في فيتنام وسجلنا الهدف وحصدنا ثلاث نقاط وأمامنا مباريات مهمة وطموحنا فيها نحقق شئ لم يحدث من قبل وتحقيق نتائج إيجابية"، بحسب برنامج "شوت".

 

سلمان الفرج
الأخضر
المنتخب الوطني
مباراة الأخضر وأستراليا
مبارة الأخضر وفيتنام

التعليقات

ال ٤ يا كريم
ال ٤ يا كريم عدد التعليقات : 30
منذ ساعة
فالكم ي هلال رفع كاس ابطال الدوري يوم ٢٣ ياذن الله
هديه للوطن …
وبعده يحقق المنتخب الثلاث نقاط من امام الاشقاء العومانيين بحول الله

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أحدث التعليقات

يوسف الوابصي
ايش فصيلة الدم .المطلوبه للتبرع
محمد البقعاوي
كفووووو أبها الأبطال الله ينصركم علي كلاب المجوس وفقكم الله جميعًا ✍️✋✍️✋
Z
يقصدونك يانواف انت ويقصدون الطواقي🤣
ال ٤ يا كريم
فالكم ي هلال رفع كاس ابطال الدوري يوم ٢٣ ياذن الله هديه للوطن … وبعده يحقق المنتخب الثلاث نقاط من امام الاشقاء العومانيين بحول...
عبود
والله هي الكسبانه ، الهلال اكثر مبارياته يفوز فيها يعني تكسب 5000 ريال شهريا على الاقل ، اكثر من راتبي ، انا مستعد احل...

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