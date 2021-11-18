سلمان الفرج: أمامنا مباريات مهمة ونريد أن نفعل شيء لم يحدث من قبل

نواف السالم (صدى):
أكد اللاعب سلمان الفرج لاعب المنتخب الوطني، أن هدف الأخضر الآن هو تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات القادمة والاستفادة مما مضى من أجل حصد المزيد من النقاط.
وقال "الفرج" في لقاء له: "دايمًا نروح المباريات طموحنا نحقق نتيجة إيجابية ومع أستراليا كنا رايحين نفوز لكن ما حصل ولكن نقطة خارج أرضنا مهمة أما فيتنام كانت مباراة صعبة بملعب غير مناسب".
وأضاف: "أخدنا فرصة في فيتنام وسجلنا الهدف وحصدنا ثلاث نقاط وأمامنا مباريات مهمة وطموحنا فيها نحقق شئ لم يحدث من قبل وتحقيق نتائج إيجابية"، بحسب برنامج "شوت".