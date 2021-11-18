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بائعة تتفاجئ بالسمك داخل مطعمها

منذ 19 ساعة
1881
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55270
منذ ساعة
حضها قوي جاها السمك الى مطعمها طازج تسكر الباب وتجمع الاسماك

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أحدث التعليقات

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كلنا باختلاف ميولنا الرياضي يوم الثلاثاء مع ممثل الوطن لأن حصوله على البطولة سيسجل للمملكة العربية السعودية بالتوفيق للهلال *السعودي* .
ابو عمار
هههههههههههههههههههه حريف ممتاز
ابو عمار
حضها قوي جاها السمك الى مطعمها طازج تسكر الباب وتجمع الاسماك
ابو عمار
وقفن لهم بالعصي ولا هم فاهمين كلامهن
ابو عمار
يبدو انها عاشقه

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