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مشاريع زواج باءت بالفشل بسبب فلاتر "سناب شات"

منذ ساعتين
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مشاريع زواج باءت بالفشل بسبب فلاتر "سناب شات"

الرياض (صدى):
اتجهت بعض العوائل الراغبة في تزويج أبناءهم إلى البحث عن شريكة حياة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم " سناب شات".

وقال أحد الراغبين في الزواج، أن أزمة كورونا جعلت الأغلبية تتجنب الزيارات الرسمية بحثا وطلبا للزواج، الأمر الذي جعلهم يلجأون للبحث عبر المنصات الإلكترونية والرقمية.

وأكد على أنه خاض هذه التجربة ٥ مرات ولكنها باءت بالفشل ويرجع السبب في ذلك إلى فلاتر السناب شات التي يتم استخدامها، والتي اتضح انها هي مخالفة بنسبة 90 % عن الصورة الحقيقية للواقع، سواء للبنات أو الشباب.

وتابع، لقد توقفنا عن البحث نن خلال هذه الطريقة التي لاتعطي صورة حقيقية رغم ان الاتصال يكون غبر الفيديو، منوها بأن بعض البرامج تعطي صورة حقيقية للطرفين مثل اتصال الفيديو لتطبيق «الإيمو» الذي لا يوجد به أي تعديلات أو إضافات.

أوضح مأذونا شرعيا، أن وسائل الاتصال المرئية لا تغني عن النظرة الشرعية ولا تكفي لإظهار جميع الصفات للطرفين ولا تعطي مؤشرا حقيقيا ولا يعتمد عليه.

 

الزواج
سناب شات
المنصات الرقمية
وسائل الاتصال المرئية
فشل الزواج

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3152
منذ ساعة
اكيد عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل
تطلع البنت مثل فاتن حمامه ايام شبابها
واذا تزوجها يطلع له عادل امام
يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

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أحدث التعليقات

عبدالله
اخ احساس انسان المشكلة ان بعض الناس يصدق و يعتمد على اقاويل هذا الشخص هههههه
عبدالله
اخ احساس انسان المشكلة ان بعض الناسيصدق و يعتمد على اقاويل هذا الشخص هههههه
كبير آسيا
زي تضبيط الفقراوية جابينها غصب ٨الثامنة جاية جاية ان شآء الله
الزعيم الأزرق
ههههههه الفقراوية زعلانين اكثر من الكوريين
ابوبدر
الله يرحمه ويصبر اهله ، كلنا لهالدرب تعدد الاسباب والموت واحد نسأل الله لنا ولكل المسلمين حسن الخاتمة

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