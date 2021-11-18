مشاريع زواج باءت بالفشل بسبب فلاتر "سناب شات"

الرياض (صدى):
اتجهت بعض العوائل الراغبة في تزويج أبناءهم إلى البحث عن شريكة حياة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم " سناب شات".
وقال أحد الراغبين في الزواج، أن أزمة كورونا جعلت الأغلبية تتجنب الزيارات الرسمية بحثا وطلبا للزواج، الأمر الذي جعلهم يلجأون للبحث عبر المنصات الإلكترونية والرقمية.
وأكد على أنه خاض هذه التجربة ٥ مرات ولكنها باءت بالفشل ويرجع السبب في ذلك إلى فلاتر السناب شات التي يتم استخدامها، والتي اتضح انها هي مخالفة بنسبة 90 % عن الصورة الحقيقية للواقع، سواء للبنات أو الشباب.
وتابع، لقد توقفنا عن البحث نن خلال هذه الطريقة التي لاتعطي صورة حقيقية رغم ان الاتصال يكون غبر الفيديو، منوها بأن بعض البرامج تعطي صورة حقيقية للطرفين مثل اتصال الفيديو لتطبيق «الإيمو» الذي لا يوجد به أي تعديلات أو إضافات.
أوضح مأذونا شرعيا، أن وسائل الاتصال المرئية لا تغني عن النظرة الشرعية ولا تكفي لإظهار جميع الصفات للطرفين ولا تعطي مؤشرا حقيقيا ولا يعتمد عليه.