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"العوائل العمانية بالمملكة".. نعيش في بلدنا الثاني ونشعر بالحب والوحدة

منذ 14 ساعة
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"العوائل العمانية بالمملكة".. نعيش في بلدنا الثاني ونشعر بالحب والوحدة

نايف السالم (صدى):
بمناسبة العيد القومي لسلطنة عمان، قال أحد العوائل العمانية المقيم في المملكة السعودية أنهم يعيشون في بلدهم الثاني السعودية، ولا يشعرون بأيه غربة، كما يربطهم التجانس والوحدة العربية .

واضاف :" أتمنى ى في هذه اللحظة أن أرفع لمقام الجلاله السلطان هيثم بن طارق السعيد ذكرى هذا اليوم السعيد وهو اليوم الوطني العماني.

وقال ابو عبد الله، عائل عماني آخر، أن معيشتهم بالسعودية تربطها التلاحم والمحبة بين الأسر والعوائل السعوديه وهم الأهل الثاني لهم.

ووجهوا الشكر لمقام السامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بن سعود وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

الخبر
المملكة
عمان
اليوم الوطني العماني
العوائل العمانية
العوائل العمانية بالسعودية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55244
منذ 14 دقيقة
العمانيين شعب طيب وهم موجودين في بلدهم الثاني لا يشعرون بالغربه بين اخوتهم في السعوديه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الف مبروك ونعم الزوجه اللي تذكر زوجها بالخير و بالهدايا .. يبدو ان كلام الزوجه ومدحها لزوجها لم يعجب المذيعه
ابو عمار
العمانيين شعب طيب وهم موجودين في بلدهم الثاني لا يشعرون بالغربه بين اخوتهم في السعوديه
مسافات
حتى الاطفال اقحموهم معهم في مرضهم اليومي
مسافات
الله يشغلكم بانفسكم تفاهات لاقيمة لها ضمن مهازل السوشل ميديا
مسافات
المنتخب ماهو مهايطات اكشن اللي تعودتوا عليها فكوهم شركم انت والفراج وهم بالف خير

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