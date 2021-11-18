"العوائل العمانية بالمملكة".. نعيش في بلدنا الثاني ونشعر بالحب والوحدة

نايف السالم (صدى):
بمناسبة العيد القومي لسلطنة عمان، قال أحد العوائل العمانية المقيم في المملكة السعودية أنهم يعيشون في بلدهم الثاني السعودية، ولا يشعرون بأيه غربة، كما يربطهم التجانس والوحدة العربية .
واضاف :" أتمنى ى في هذه اللحظة أن أرفع لمقام الجلاله السلطان هيثم بن طارق السعيد ذكرى هذا اليوم السعيد وهو اليوم الوطني العماني.
وقال ابو عبد الله، عائل عماني آخر، أن معيشتهم بالسعودية تربطها التلاحم والمحبة بين الأسر والعوائل السعوديه وهم الأهل الثاني لهم.
ووجهوا الشكر لمقام السامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بن سعود وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.