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بيل غيتس يكشف عن موعد إنخفاض معدلات الإصابة بكورونا

منذ ساعة
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بيل غيتس يكشف عن موعد إنخفاض معدلات الإصابة بكورونا

وكالات (صدى):
أكد بيل غيتس، على انخفاض معدلات الوفيات والإصابة بفيروس كورونا إلى ما دون مستويات الأنفلونزا الموسمية وذلك بحلول منتصف ٢٠٢٢ لافتراض عدم ظهور متغيرات خطيرة جديدة في هذه الأثناء.

وأضاف في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة:" بين المناعة الطبيعية واللقاح والعلاجات التي تؤخذ عن طريق الفم، يجب أن ينخفض ​​معدل الوفيات ومعدل المرض بشكل كبير جدًا"،.

وتابع، لقاحات كورونا هي أمر جيد للغاية حيث سيتم ، حل قيود المعروض إلى حد كبير وذلك مع خروجنا إلى منتصف العام المقبل ، وبالتالي سنكون مقيدين بالخدمات اللوجستية والطلب".

ولفت إلى أن العالم من الضروري أن يعمل على القضاء على الأنفلونزا، وذلك لتقليل التهديدات الطارئة من الأوبئة في المستقبل.

 

كورونا
انخفاض
الوفيات
فيروس كورونا
الانفلونزا
بيل غيتس

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 557
منذ ساعة
ما هو طبيب حتى يعرف عن كرونا متى ينتهي
ولا ندري وش موقعه من الإعراب كما يقولون
لكي يتحدث عن كرونا
احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 47
منذ 48 دقيقة
عبدالله ههههههههههه من جد صدق والله
ما تدري ايش مهمته ف الحياة ذا الادمي
احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 47
منذ 46 دقيقة
الله يستر بس لايجيب العيد في كوكب الارض والبشريه !

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أحدث التعليقات

يوسف
اذا حليب الاطفال عليه ضريبة اكييد الخبر عليه ضريبة
سعودي مخضرم
قال من شاهدك يا ابا الحصين قال ذنبي لو يسعني ان ارد على مقالك بمقال لكتبت معلقات بهذا الشأن وكلامك مردود عليك .
احساس انسان
بعضا من المسعفين والممرضين وليس كلهم لا يعرفون كيف ينقلون شخص مصاب او حالة حرجة طارئه ناتجة عن حادث بالطريقة الصحيحة والسريعة التي تساهم...
احساس انسان
ولا زآل يركض إلى الآن هههههههه
احساس انسان
ههههههههههه😂😂😂😂 لا والله الهربه اجمل من الهياط والانفراش في وسط الشارع في مثل هالمواقف المحرجه خاصة اذا ماعندك سلاح تدافع به

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