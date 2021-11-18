بيل غيتس يكشف عن موعد إنخفاض معدلات الإصابة بكورونا

وكالات (صدى):
أكد بيل غيتس، على انخفاض معدلات الوفيات والإصابة بفيروس كورونا إلى ما دون مستويات الأنفلونزا الموسمية وذلك بحلول منتصف ٢٠٢٢ لافتراض عدم ظهور متغيرات خطيرة جديدة في هذه الأثناء.
وأضاف في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة:" بين المناعة الطبيعية واللقاح والعلاجات التي تؤخذ عن طريق الفم، يجب أن ينخفض معدل الوفيات ومعدل المرض بشكل كبير جدًا"،.
وتابع، لقاحات كورونا هي أمر جيد للغاية حيث سيتم ، حل قيود المعروض إلى حد كبير وذلك مع خروجنا إلى منتصف العام المقبل ، وبالتالي سنكون مقيدين بالخدمات اللوجستية والطلب".
ولفت إلى أن العالم من الضروري أن يعمل على القضاء على الأنفلونزا، وذلك لتقليل التهديدات الطارئة من الأوبئة في المستقبل.