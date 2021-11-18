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شاب يوجه سلاح ناري على أخر حاول التهجم عليه
منذ 3 ساعات
932
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 557
منذ ساعة
قمط العافية
😂😂😂😂
احساس انسان
عدد التعليقات : 47
منذ 29 دقيقة
ههههههههههه😂😂😂😂
لا والله الهربه اجمل من الهياط والانفراش في وسط الشارع في مثل هالمواقف المحرجه خاصة اذا ماعندك سلاح تدافع به
احساس انسان
عدد التعليقات : 47
منذ 24 دقيقة
.... الهيبه والفخامة يالمسدس حتى لو لعبه هههههه
احساس انسان
عدد التعليقات : 47
منذ 19 دقيقة
ولا زآل يركض إلى الآن هههههههه
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أحدث التعليقات
يوسف
اذا حليب الاطفال عليه ضريبة اكييد الخبر عليه ضريبة
سعودي مخضرم
قال من شاهدك يا ابا الحصين قال ذنبي لو يسعني ان ارد على مقالك بمقال لكتبت معلقات بهذا الشأن وكلامك مردود عليك .
احساس انسان
بعضا من المسعفين والممرضين وليس كلهم لا يعرفون كيف ينقلون شخص مصاب او حالة حرجة طارئه ناتجة عن حادث بالطريقة الصحيحة والسريعة التي تساهم...
احساس انسان
ولا زآل يركض إلى الآن هههههههه
احساس انسان
ههههههههههه😂😂😂😂 لا والله الهربه اجمل من الهياط والانفراش في وسط الشارع في مثل هالمواقف المحرجه خاصة اذا ماعندك سلاح تدافع به
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