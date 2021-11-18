زائر أمريكي: تايم سكوير في بوليفارد الرياض يشبه تايم سكوير في نيويورك

الرياض (صدى):
أشاد زائر أمريكي يدعي دوغ برناردرلي ببوليفارد الرياض سيتي والذي أذهله فخامته وروعته وشبه تايم سكوير في البوليفارد بتايم سكوير في نيويورك.
قال برناردر آخر زياره له للبوليفارد كانت العام الماضي والزيارة الآخرى تلك المره في هذا العام وكان الأمر مذهل بالنسبه له حرف أصبح أكبر وأكثر ضخامه من العام الماضي.
وتابع، المكان المفضل بالنسبه له في البوليفارد هو تايم سكوير الأول والثاني حيث قال في فيديوهاته التي يقوم بنشرها، ان تايم سكوير في الرياض تشبه تايم سكوير في نيويورك.
واضاف، من خلال زيارته البوليفارد:" كان هناك الكثير من المتعة والتجول والاستكشاف وكان لدينا الكثير لنستمتع به وانا متحمس لمشاهدة المزيد حيث يوجد مواسم متعددة في أرجاء المملكة.