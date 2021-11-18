القبض على امرأة خطفت طليقها وصورته عاريًا

القاهرة (صدى):
أقدم 3 أشخاص من بينهم امرأة في مصر على اختطاف موظف والتعدي عليه وسرقته وارغامه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره بأوضاع مخلة.
وتوصلت تحريات ضباط المباحث بأن ربة منزل قامت بإستدراج طليقها المجني عليه إلى محل سكنها بحجة مناقشة معه بعض الأمور.
كما تبين أنه بعد وصوله فؤجي بكلا من المتهمين بالتعدي عليه وتقييده بحبل ثم أرغموه على ركوب سيارة معهم ونقلوه إلى مكان نائي وهتكوا عرضه وجردوه من ملابسه.
وقاما بتصويره وأرغماه على توقيع إيصالات أمانة وقاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وسرقوا متعلقاته الشخصية، حيث حكمت محكمة جنايات الأسكندرية عليهم بالسجن 15 سنة.