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القبض على امرأة خطفت طليقها وصورته عاريًا

منذ 7 ساعات
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القبض على امرأة خطفت طليقها وصورته عاريًا

القاهرة (صدى):
أقدم 3 أشخاص من بينهم امرأة في مصر على اختطاف موظف والتعدي عليه وسرقته وارغامه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره بأوضاع مخلة.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث بأن ربة منزل قامت بإستدراج طليقها المجني عليه إلى محل سكنها بحجة مناقشة معه بعض الأمور.

كما تبين أنه بعد وصوله فؤجي بكلا من المتهمين بالتعدي عليه وتقييده بحبل ثم أرغموه على ركوب سيارة معهم ونقلوه إلى مكان نائي وهتكوا عرضه وجردوه من ملابسه.

وقاما بتصويره وأرغماه على توقيع إيصالات أمانة وقاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وسرقوا متعلقاته الشخصية، حيث حكمت محكمة جنايات الأسكندرية عليهم بالسجن 15 سنة.

مصر
خطف
طليقها
محكمة جنايات الاسكندرية
صورته عاريًا

التعليقات

ABDALRHMANFF14
ABDALRHMANFF14 عدد التعليقات : 16
منذ 53 دقيقة
يا عاري 😅🤣
ABDALRHMANFF14
ABDALRHMANFF14 عدد التعليقات : 16
منذ 52 دقيقة
يا عاري 😅🤣
ميس
ميس عدد التعليقات : 5
منذ 18 دقيقة
لا والله انت عاري

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أحدث التعليقات

تعزيز
يعطينا على قد عقلنا خخخخخخخخخخخ
ميس
لا والله انت عاري
اهلاوي صريح
ان شاءالله يفوز الهلال ممثل الوطن
ABDALRHMANFF14
يا عاري 😅🤣
ABDALRHMANFF14
يا عاري 😅🤣

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