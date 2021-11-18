جهاز آيباد ينقذ طيار وابنته من التجمد

هاريسبرج (صدى):
أنقذ جهاز آيباد رجل وابنته من التجمد في بنسلفانيا بعدما تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكانهم بعد تحطم طائرتهما.
وتفصيلاً، كان الطيار وابنته على متن الطائرة 150 ذات محرك واحد بمقعدين واختفت الطائرة بعد ذلك من على شاشة الردار حيث سقطت الطائرة وبداخلها الرجل وابنته.
بدأت فرق الإنقاذ البحث عنهما حيث تمكنوا من الاتصال بالهاتف المحمول الخاص به ووجد أن مع الابنة جهاز آيباد حيث يمكن من خلالها إرسال إشارات تساعدهم على تحديد مكانهم.
وعثرت فرق الإنقاذ على الطيار وابنته قبل انخفاض حرارة جسميهما ونجا كلاً منهما بفضل جهاز الآيباد.