تركي الغامدي: الأهلي جامعة قانون غير معترف بها

ماجد محمد (صدى):
رد الناقد الرياضي تركي الغامدي على "مغرد" طلب منه الإعتراف بأن الأهلي جامعة قانون بعد رفض لجنة الانضباط لاحتجاج الهلال بشأن لاعب الأهلي حمدي النقاز.
وقال "الغامدي" في رده عن ذلك: "الأهلي جامعة قانون غير معترف بها .. وأهلا بالتسليك الذي يأتي من خلفه بيان الإعتذار الشهير"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".
فيما رد عليه الصحفي الرياضي ماجد الفهمي: "هل أنت مقتنع بهذا الكلام كصحفي مهني؟"، ليبادره "الغامدي" قائلاً: "مقتنع جدًا اكلمك عن بيان رسمي ورد من حساب النادي ولازم أقتنع".
يذكر أن لجنة الانضباط، قررت رفض احتجاج الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب الأهلي حمدي النقاز في المباراة لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2022.