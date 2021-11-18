نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تركي الغامدي: الأهلي جامعة قانون غير معترف بها

منذ 8 ساعات
2393
2
تركي الغامدي: الأهلي جامعة قانون غير معترف بها

ماجد محمد (صدى):
رد الناقد الرياضي تركي الغامدي على "مغرد" طلب منه الإعتراف بأن الأهلي جامعة قانون بعد رفض لجنة الانضباط لاحتجاج الهلال بشأن لاعب الأهلي حمدي النقاز.

وقال "الغامدي" في رده عن ذلك: "الأهلي جامعة قانون غير معترف بها .. وأهلا بالتسليك الذي يأتي من خلفه بيان الإعتذار الشهير"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".

فيما رد عليه الصحفي الرياضي ماجد الفهمي: "هل أنت مقتنع بهذا الكلام كصحفي مهني؟"، ليبادره "الغامدي" قائلاً: "مقتنع جدًا اكلمك عن بيان رسمي ورد من حساب النادي ولازم أقتنع".

يذكر أن لجنة الانضباط، قررت رفض احتجاج الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب الأهلي حمدي النقاز في المباراة لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2022.

 

الهلال
الأهلي
ماجد الفهمي
تركي الغامدي
حمدي النقاز
بيان الإعتذار الشهير

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2824
منذ 7 ساعات
هههههههه هذه الحقيقة بيان الأعتذار الشهير
زائر
زائر عدد التعليقات : 78
منذ ساعة
موتوبقهركم يالسنافر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

تعزيز
يعطينا على قد عقلنا خخخخخخخخخخخ
ميس
لا والله انت عاري
اهلاوي صريح
ان شاءالله يفوز الهلال ممثل الوطن
ABDALRHMANFF14
يا عاري 😅🤣
ABDALRHMANFF14
يا عاري 😅🤣

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل: علينا اكتساب المعرفة لتطوير قنبلة نووية
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل: علينا اكتساب المعرفة لتطوير قنبلة نووية
منذ دقيقتين 12354
شاهد .. الطلاب يؤدون اختباراتهم حضوريًا لليوم الثاني على التوالي
شاهد .. الطلاب يؤدون اختباراتهم حضوريًا لليوم الثاني على التوالي
منذ 6 دقائق 38
النمر يكشف عن علاقة آلام المعدة والجلطة بالشريان التاجي
النمر يكشف عن علاقة آلام المعدة والجلطة بالشريان التاجي
منذ 9 دقائق 1097
ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي
ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي
منذ 13 دقيقة 1086
الحائلي يرد على "حرمان" ثلاثي الاتحاد من كلاسيكو الهلال
الحائلي يرد على "حرمان" ثلاثي الاتحاد من كلاسيكو الهلال
منذ 14 دقيقة 1236
شاب يحاول اغتصاب موديل أجنبية بعد استدراجها لشقته 
شاب يحاول اغتصاب موديل أجنبية بعد استدراجها لشقته 
منذ 15 دقيقة 178
الفوزان: نسعي لنشر التسامح من خلال انعقاد دورات بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني (فيديو)
الفوزان: نسعي لنشر التسامح من خلال انعقاد دورات بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني (فيديو)
منذ 33 دقيقة 1137
لجنة الاوراق المالية تكرر تحذيرها من الفوركس غير المرخص
لجنة الاوراق المالية تكرر تحذيرها من الفوركس غير المرخص
منذ 35 دقيقة 1118
صورة نادرة للملك فيصل في ملعب الملز
صورة نادرة للملك فيصل في ملعب الملز
منذ 49 دقيقة 1237
الاتحاد يرفض مشاركة "حجازي" مع منتخب مصر في كأس العرب
الاتحاد يرفض مشاركة "حجازي" مع منتخب مصر في كأس العرب
منذ 52 دقيقة 1412