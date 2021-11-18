"الجاسر": لا يوجد مبرر لتعاقد النصر مع بيدرو إلا فوزه على الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر أن الإدارة النصراوية تتحمل عواقب تعاقدها سابقًا مع بيدرو إيمانويل والذي فشل في محطات عديدة وهو الأمر الذي أدى لتراجع أداء النصر.
وقال "الجاسر" في حديثه: "الوضع النصراوي صعب إنك تجزم إنه فقد المنافسة لكن ما في مؤشرات إنه هيعود على المنافسة يمكن يكون الفريق في آخر الدور في جولة 12 ويبحث عن مدرب وهذا وضع يتحمله الإدارة النصراوية".
وأضاف: "بيدرو منذ أن غادر التعاون لم ينجح في أي محطة وبالتالي أصلاً كان التعاقد معه غير صحيح والسبب الوحيد اللي يمكن دعا النصر للتعاقد معه فوزه على الهلال بـ 5 أهداف"، بحسب برنامج "المنتصف".
وكانت إدارة النصر قد قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق.