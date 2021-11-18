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"الجاسر": لا يوجد مبرر لتعاقد النصر مع بيدرو إلا فوزه على الهلال

منذ ساعة
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"الجاسر": لا يوجد مبرر لتعاقد النصر مع بيدرو إلا فوزه على الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر أن الإدارة النصراوية تتحمل عواقب تعاقدها سابقًا مع بيدرو إيمانويل والذي فشل في محطات عديدة وهو الأمر الذي أدى لتراجع أداء النصر.

وقال "الجاسر" في حديثه: "الوضع النصراوي صعب إنك تجزم إنه فقد المنافسة لكن ما في مؤشرات إنه هيعود على المنافسة يمكن يكون الفريق في آخر الدور في جولة 12 ويبحث عن مدرب وهذا وضع يتحمله الإدارة النصراوية".

وأضاف: "بيدرو منذ أن غادر التعاون لم ينجح في أي محطة وبالتالي أصلاً كان التعاقد معه غير صحيح والسبب الوحيد اللي يمكن دعا النصر للتعاقد معه فوزه على الهلال بـ 5 أهداف"، بحسب برنامج "المنتصف".

وكانت إدارة النصر قد قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق.

 

النصر
الهلال
عبدالكريم الجاسر
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
بيدور إيمانويل

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2824
منذ 17 دقيقة
مشكلة النصر منه و فيه لو يجيبون افضل مدرب بالعالم ماراح يقدم شي

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
طيب،وبعدين،إلى أين المفر،أيه الأبله، الثور الكديش، الللووووووح..
PCR
موقف شهم ونبيل من فريق كبير يستاهل الدعم والمؤازره في النهائي فالكم الفوز وكأس آسيا يالعظيم
راجع لقدام
صرنا اضحوكة العالم اخخخ يالقهر
واضح ***وصريح
يا ما حلا الفنجال راكان بن حثلين:- يا مـا حلا الفنجـال مـع سيحة البـال فــي مـجلسن ما فيــه نفسه ثقيـله هـذا ولــد عـم وهـــذا...
احساس انسان
بسبب البيئة الغير نظيفه والهواء الغير نقي و سوء التغذية الغير صحية والتدخين والعادات والمماراسات الغير سليمة التي تشوه الفم وتؤذيه وايضا بسبب المياه...

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