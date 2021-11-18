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"الخارجية الأمريكية": إيران تدعم الجماعات المسلحة وتهدد الأمن الإقليمي

منذ ساعتين
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"الخارجية الأمريكية": إيران تدعم الجماعات المسلحة وتهدد الأمن الإقليمي

واشنطن (صدى):
عقدت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعًا لمسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإيراني.

وأصدرت الوزارة بيان كشفت فيه أن أطراف الاجتماع أكدوا أن إيران تدعم الجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية والنووي والمسيّرات يشكل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أفاد البيان أن إيران ووكلاءها استخدموا الصواريخ الباليستية والمسيّرات ضد المدنيين، والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية والملاحة الدولية في بحر عُمان، بحسب موقع "العربية".

وألفت البيان الانتباه أيضًا إلى السياسات العدوانية والخطيرة» التي تمارسها طهران، بما في ذلك النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطوّرة وللطائرات المسيّرة.

 

إيران
الخارجية الأمريكية
صواريخ بالستية
جماعات مسلحة
طائرات مسيرة
الأمن الإقليمي
سياسات عدوانة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18803
منذ 15 دقيقة
قرار مجلس الأمن الدولي بنزع سلحات ميلشيوات/ميليشيات الديناصور الفارسي الإيراني القومي المتعصب المتطرف المتلبس لباس الإسلام في صورته الثورية الأخطر من الحزبية اليغيضة يجب العمل له وبه وسوف يكون الحل الأخير إن لم يكن الوحيد الأصلح للمنطقة والعالم

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موقف شهم ونبيل من فريق كبير يستاهل الدعم والمؤازره في النهائي فالكم الفوز وكأس آسيا يالعظيم
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يا ما حلا الفنجال راكان بن حثلين:- يا مـا حلا الفنجـال مـع سيحة البـال فــي مـجلسن ما فيــه نفسه ثقيـله هـذا ولــد عـم وهـــذا...
احساس انسان
بسبب البيئة الغير نظيفه والهواء الغير نقي و سوء التغذية الغير صحية والتدخين والعادات والمماراسات الغير سليمة التي تشوه الفم وتؤذيه وايضا بسبب المياه...

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