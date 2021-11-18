"الخارجية الأمريكية": إيران تدعم الجماعات المسلحة وتهدد الأمن الإقليمي

واشنطن (صدى):
عقدت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعًا لمسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإيراني.
وأصدرت الوزارة بيان كشفت فيه أن أطراف الاجتماع أكدوا أن إيران تدعم الجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية والنووي والمسيّرات يشكل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أفاد البيان أن إيران ووكلاءها استخدموا الصواريخ الباليستية والمسيّرات ضد المدنيين، والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية والملاحة الدولية في بحر عُمان، بحسب موقع "العربية".
وألفت البيان الانتباه أيضًا إلى السياسات العدوانية والخطيرة» التي تمارسها طهران، بما في ذلك النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطوّرة وللطائرات المسيّرة.