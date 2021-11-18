تعليق الهلال بعد رفض احتجاجه بخصوص النقاز

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال تنتظر حيثيات قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن رفض الاحتجاج على مشاركة لاعب الأهلي حمدي النقاز.
وأوضحت إدارة الهلال أن الاحتجاج تم قبوله شكلا، ورفضه موضوعا، فيما يتم دراسة حيثيات القرار لمعرفة إمكانية تقديم استئناف من عدمه، بحسب الرياضية.
يذكر أن لجنة الانضباط، قررت رفض احتجاج الهلال بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب الأهلي حمدي النقاز في المباراة لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2022.
وقالت اللجنة إنها بعد استكمال الهلال للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من الهلال، وحددت جلسة استماع للاعب حمدي عبدالسلام النقاز لسماع إفادته بخصوص موضوع الاحتجاج، وتضمن القرار أحقية الاستئناف على القرار وفق المادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.
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