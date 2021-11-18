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‏خالد الشعلان : أخشى على الهلال أمام الفريق الكوري

منذ 12 ساعة
1239
1

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 757
منذ 56 دقيقة
باذن الله تعالى كاس اسيا لزعيم اسيا العالمي

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أحدث التعليقات

كلام مليان
ما بُني على باطل فهو باطل كيف تبحث عن التوفيق من الله وانت تكذب وتخدع وتتجاوز الانظمه
جمعان الزهراني
الإنصاف يأتي من داخلك انك اخذت ملايين حتى تقدم كل جهدك لفريقك ولاكن رعونتك هي من تجعل الجميع ينتقدك حتى محبيك
ياميسي الاتحاد ههههه
انت من ينصف نفسك بنفسك وباخلاقك قبل كل شئ وليس كما فعلت من هياط في مباراة الشباب عند خروجك ياميسي ههههههههههه
ياميسي الاتحاد ههههه
انت من ينصف نفسك بنفسك وباخلاقك قبل كل شئ وليس كما فعلت من هياط في مباراة الشباب عند خروجك ياميسي ههههههههههه
نايف العمري
وهذا من هو ... لا حول ولا قوة الا بالله . القواطي خايفه من زيادة بطولات الزعيم . جاكم الضغط والسكر ....

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