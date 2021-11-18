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مدرب بوهانغ الكوري : مصممون على تحقيق المجد القاري
منذ 12 ساعة
1026
2
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 757
منذ 36 دقيقة
باذن الله تعالى كاس اسيا لزعيم اسيا العالمي
kkkk
عدد التعليقات : 757
منذ 33 دقيقة
باذن الله تعالى كاس اسيا لزعيم اسيا العالمي
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أحدث التعليقات
كلام مليان
ما بُني على باطل فهو باطل كيف تبحث عن التوفيق من الله وانت تكذب وتخدع وتتجاوز الانظمه
جمعان الزهراني
الإنصاف يأتي من داخلك انك اخذت ملايين حتى تقدم كل جهدك لفريقك ولاكن رعونتك هي من تجعل الجميع ينتقدك حتى محبيك
ياميسي الاتحاد ههههه
انت من ينصف نفسك بنفسك وباخلاقك قبل كل شئ وليس كما فعلت من هياط في مباراة الشباب عند خروجك ياميسي ههههههههههه
ياميسي الاتحاد ههههه
انت من ينصف نفسك بنفسك وباخلاقك قبل كل شئ وليس كما فعلت من هياط في مباراة الشباب عند خروجك ياميسي ههههههههههه
نايف العمري
وهذا من هو ... لا حول ولا قوة الا بالله . القواطي خايفه من زيادة بطولات الزعيم . جاكم الضغط والسكر ....
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