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مغرد : ماجد الفهمي تمنى خسارة الهلال في نهائي آسيا

منذ 9 ساعات
1609
1

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 749
منذ 31 دقيقة
باذن الله تعالى الكاس الاسوي للزعيم العالمي

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه .... من افضل الممثلين المتقمص للشخصيات .. وترجّل أبو جودت
faeiz
أتوقع الخبر و المقطع مشهد تمثيلي للتوعية لأصحاب التستر و اللي يفكر يستر وان شاء الله يفهمون ويتعضون
د محمد ماجد بخش
إنه البلاء

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