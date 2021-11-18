تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
مغرد : ماجد الفهمي تمنى خسارة الهلال في نهائي آسيا
منذ 9 ساعات
1609
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 749
منذ 31 دقيقة
باذن الله تعالى الكاس الاسوي للزعيم العالمي
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه .... من افضل الممثلين المتقمص للشخصيات .. وترجّل أبو جودت
faeiz
أتوقع الخبر و المقطع مشهد تمثيلي للتوعية لأصحاب التستر و اللي يفكر يستر وان شاء الله يفهمون ويتعضون
د محمد ماجد بخش
إنه البلاء
أخر الأخبار
"الجاسر": لا يوجد مبرر لتعاقد النصر مع بيدرو إلا فوزه على الهلال
منذ 22 دقيقة
1414
أسعار النفط تواجه ضغوطًا في التعاملات المبكرة اليوم
منذ 27 دقيقة
1239
بالفيديو.. الماس: فهد المولد له مواقف لا تخرج من لاعب مثله
منذ 32 دقيقة
1472
طبيب يكشف عن سبب غريب يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
منذ 37 دقيقة
1475
"الخارجية الأمريكية": إيران تدعم الجماعات المسلحة وتهدد الأمن الإقليمي
منذ 42 دقيقة
1390
تركي الحربي: الهلال ينافس لتحسين صورته بعد انسحابه من البطولة الأخيرة
منذ 52 دقيقة
1493
المجالس القديمة تتميز بالبساطة
منذ ساعة
385
العثور على جثة مفحمة ومقطوعة الأطراف بالمغرب
منذ ساعة
320
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة
1157
طبيبة تكسر حوض مريضة في غرفة الولادة بجازان
منذ ساعة
1813