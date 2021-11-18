نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"غوميز" يطلب مساعدة جمهوره في لقاء ولي العهد.. و"سامي الجابر" يتفاعل

منذ 18 ساعة
24609
6
"غوميز" يطلب مساعدة جمهوره في لقاء ولي العهد.. و"سامي الجابر" يتفاعل

طلال الغامدي (صدى):
تمنى محترف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، أن يتكرر اللقاء الذي جمعه مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عندما فاز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا في عام 2019.

ونشر "غوميز" صورة له وهو يقف أمام الصورة التي تم التقاطها له مع الأمير محمد بن سلمان، وطلب رأي جمهوره حول كيفية تكرار مثل هذا اللقاء.

وتابع على حسابه بموقع "تويتر" :"أعزائي، احتاج رأيكم، ماذا علي أن أفعل لأتمتع بشرف تكرار هذا اللقاء الرائع والحصول على صورة أخرى مع ولي العهد".

وتفاعل معه لاعب ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، معلقًا :"ابذل قصارى جهدك ، وحارب مثل الأسد لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا مرة أخرى لرفع علم بلدنا الجميل، وأعدك بأن لحظة لقائك بسمو ولي العهد ستتكرر".

يذكر أن سمو ولي العهد استقبل في عام 2019 رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يخوض الهلال المباراة النهائية من الدوري لهذا العام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك أمام نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

أقرأ أيضا

بالصور.. ولي العهد يستقبل أبطال آسيا

الهلال
نادي الهلال
دوري أبطال آسيا
آسيا
نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي

التعليقات

البي
البي عدد التعليقات : 566
منذ 17 ساعة
ما ودك تدخل في الاسلام
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4040
منذ 17 ساعة
عقدها مليونيرررري خرافي ويبي يزيدهن . اتمتع من اموال بلدنا وحنا نتفرج عليكم يسعدونكم بها وحنا لنا الله ✋
المتوكل على الله
المتوكل على الله عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
معقول كلهم على واحد : الحسد
يقول المولى جلا وعلا في كتابه الكريم ( ولقد سبقت كلمتنا العبادنا المرسلين ؛ أنهم لهم المنصورن ؛ وأن جندنا لهم الغالبون ؛
يقول الرسول صلى الله علية وسلم / أن الشيطان أيس أن يعبدو المصلين في جزيرة العرب ولكن بتحريش بينهم :
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3151
منذ 7 ساعات
ابو بدر :
انت لك الهم والغم والنكد والحسرة لنك فقري مريض
وللمجد بقية
ولبكائك يوم الثلاثاء بقية اخرى
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 527
منذ ساعتين
العالميه ورحنا لها قبلهم الاستثنائيه خذناها قبلهم
😁😁😁
😁😁😁 عدد التعليقات : 53
منذ ساعة
والجابر من طق طبله قال انا قبله ،،،،

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
اخ احساس انسان المشكلة ان بعض الناس يصدق و يعتمد على اقاويل هذا الشخص هههههه
عبدالله
اخ احساس انسان المشكلة ان بعض الناسيصدق و يعتمد على اقاويل هذا الشخص هههههه
كبير آسيا
زي تضبيط الفقراوية جابينها غصب ٨الثامنة جاية جاية ان شآء الله
الزعيم الأزرق
ههههههه الفقراوية زعلانين اكثر من الكوريين
ابوبدر
الله يرحمه ويصبر اهله ، كلنا لهالدرب تعدد الاسباب والموت واحد نسأل الله لنا ولكل المسلمين حسن الخاتمة

أخر الأخبار

سمو أمير الجوف يتلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا
سمو أمير الجوف يتلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا
منذ دقيقة 1016
المسابقات تستبعد إقامة جولة كاملة خلال فترة التوقف لكأس العرب
المسابقات تستبعد إقامة جولة كاملة خلال فترة التوقف لكأس العرب
منذ 5 دقائق 1048
بالصور.. الظهور الأول لطائرة الجيل القادم Sukhoi fighter Jet
بالصور.. الظهور الأول لطائرة الجيل القادم Sukhoi fighter Jet
منذ 12 دقيقة 1091
سميحة أيوب عن تفكيرها في الزواج:"أضحّك الناس عليّ"
سميحة أيوب عن تفكيرها في الزواج:"أضحّك الناس عليّ"
منذ 14 دقيقة 116
قصة النشيد الوطني العماني
قصة النشيد الوطني العماني
منذ 21 دقيقة 1131
المملكة والبحرين تفعلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي
المملكة والبحرين تفعلان الربط الإلكتروني للجواز الصحي
منذ 34 دقيقة 1082
بالفيديو..قائد القوات الملكية يصل إلى موقع تمرين رماية الخليج 2021
بالفيديو..قائد القوات الملكية يصل إلى موقع تمرين رماية الخليج 2021
منذ 35 دقيقة 1239
الموافقة على تعيين محمد آل صايل رئيسًا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
الموافقة على تعيين محمد آل صايل رئيسًا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
منذ 39 دقيقة 1119
الاتحاد يرفض مشاركة "حجازي" مع منتخب مصر في كأس العرب
الاتحاد يرفض مشاركة "حجازي" مع منتخب مصر في كأس العرب
منذ 44 دقيقة 1230
موجة حزن عارمة على السوشيال ميديا لتداول خبر وفاة "ريما المطوع"
موجة حزن عارمة على السوشيال ميديا لتداول خبر وفاة "ريما المطوع"
منذ 57 دقيقة 931