جدل في مصر بسبب حرس محمد صلاح

نواف السالم (صدى):
أثار ظهور نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، محاطا بالحرس الشخصي، حالة من الجدل، وذلك عقب انتهاء مباراة مصر والجابون، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
وأعربت الجماهير المصرية عن استيائها بسبب تواجد حراسة خاصة حول محمد صلاح في استاد برج العرب.
وقارن الجمهور بين صلاح وبين عدد من نجوم العالم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مطالبينه بالتخلي عنهم إذا كان في مصر وسط أهله وجمهوره.
يذكر أن محمد صلاح شارك في فوز منتخب مصر على الجابون 2-1.