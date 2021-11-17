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جدل في مصر بسبب حرس محمد صلاح

منذ 12 ساعة
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جدل في مصر بسبب حرس محمد صلاح

نواف السالم (صدى):
أثار ظهور نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، محاطا بالحرس الشخصي، حالة من الجدل، وذلك عقب انتهاء مباراة مصر والجابون، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وأعربت الجماهير المصرية عن استيائها بسبب تواجد حراسة خاصة حول محمد صلاح في استاد برج العرب.

وقارن الجمهور بين صلاح وبين عدد من نجوم العالم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مطالبينه بالتخلي عنهم إذا كان في مصر وسط أهله وجمهوره.

يذكر أن محمد صلاح شارك في فوز منتخب مصر على الجابون 2-1.

ليفربول
كاس العالم
محمد صلاح
تصفيات كاس العالم
مصر والجابون
حرس محمد صلاح

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10645
منذ 6 ساعات
ربنا يحفظ صلاح من الجماهير المحبة
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10645
منذ 6 ساعات
ربنا يحفظ صلاح من الجماهير المحبة
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 527
منذ 59 دقيقة
دعوه عجوز ولا ماعنده موهبه مثل مسي او كرستيانو او ماردونا يعني ابو حظيظ مثل الهلال نادي الطواقي

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أحدث التعليقات

يوسف
اذا حليب الاطفال عليه ضريبة اكييد الخبر عليه ضريبة
سعودي مخضرم
قال من شاهدك يا ابا الحصين قال ذنبي لو يسعني ان ارد على مقالك بمقال لكتبت معلقات بهذا الشأن وكلامك مردود عليك .
احساس انسان
بعضا من المسعفين والممرضين وليس كلهم لا يعرفون كيف ينقلون شخص مصاب او حالة حرجة طارئه ناتجة عن حادث بالطريقة الصحيحة والسريعة التي تساهم...
احساس انسان
ولا زآل يركض إلى الآن هههههههه
احساس انسان
ههههههههههه😂😂😂😂 لا والله الهربه اجمل من الهياط والانفراش في وسط الشارع في مثل هالمواقف المحرجه خاصة اذا ماعندك سلاح تدافع به

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