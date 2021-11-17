فيديو.. سقوط النائب الكويتي السابق مسلم البراك أرضًا

خالد الظفيري (صدى):
عاد النائب الكويتي السابق مسلم البراك إلى الكويت قادما من تركيا، وذلك بعد شموله بالعفو الأميري.
وكان في استقبال البراك حشود كبيرة من المهنئين الذين ترقبوا وصوله منذ إقلاعه من الأراضي التركية.
ووثق مقطع فيديو، تعرض المعارض الكويتي إلى السقوط أرضا جراء التدافع الشديد أثناء استقباله.
وأعلن منظمو حفل الاستقبال أن البراك خرج من الديوان على أن يتواجد غداً لاستقبال مهنئيه.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قد أقر، الأسبوع الماضي، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل الموافقة عليها.