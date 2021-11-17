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حارسة منتخب إيران: "ذنبي أنني لست جميلة"

منذ ساعتين
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حارسة منتخب إيران: "ذنبي أنني لست جميلة"

وكالات (صدى):
خرجت "زهرة كودايي" حارسة مرمى المنتخب الإيراني للسيدات، عن صمتها للرد على الشكوك حول أنها ليست امرأة، عقب نهاية مباراة منتخب بلادها مع نظيره الأردني.

وقالت زهرة كودايي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "ذنبي الوحيد أنني لست جميلة".

وكان اتحاد الكرة الأردني قد خاطب الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس "زهرة كودايي" بعد لقاء المنتخبين بتصفيات آسيا والتي انتهت بفوز إيران بفارق الركلات الترجيحية.

ومن جانبه رد الاتحاد الآسيوي في بيان بأن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

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منتخب ايران

التعليقات

فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 257
منذ 4 دقائق
صرنا في زمن لايعرف الذكر من الأنثى

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
صرنا في زمن لايعرف الذكر من الأنثى
s14
الله يرحمه ويغفر له
رااايق
ههههههههه مثلي *!!!
رااايق
ههههههههه مثلي *!!!
عبود
اخاف التاريخ يعيد نفسه ويسنترون ثمان مرات

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