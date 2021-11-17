آل مغني للنصراويين: يكفي حزن الخروج من آسيا..الهلال فايز

نواف السالم (صدى):
وجه سعد آل مغني رسالة إلى مشجي النصر، وذلك قبيل مباراة الهلال وبوهانج الكوري جنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال آل مغني: "عزيزي النصراوي خذ نصيحة لا تشجع الفريق الكوري يكفى الحزن، والخروج من آسيا امام الهلال، ما تبي تشجع الهلال، لا تتابع وابتعد ".
وتابع: "أهم ماعليك صحتك، الهلال فايز بإذن الله، وبتزعل وتحزن مرتين، صحتك تهمنا، هذي نصيحة من نصراوي يحب النصراويين ويبيلهم الخير مع تمنياتي للجميع بالصحة".
وتترقب الجماهير متابعة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع بين الهلال، وبوهانج، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.
ويسعى الهلال لحصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، علمًا بأنه توج بآخر ألقابه عام 2019.