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آل مغني للنصراويين: يكفي حزن الخروج من آسيا..الهلال فايز

منذ 16 ساعة
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آل مغني للنصراويين: يكفي حزن الخروج من آسيا..الهلال فايز

نواف السالم (صدى):
وجه سعد آل مغني رسالة إلى مشجي النصر، وذلك قبيل مباراة الهلال وبوهانج الكوري جنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال آل مغني: "عزيزي النصراوي خذ نصيحة لا تشجع الفريق الكوري يكفى الحزن، والخروج من آسيا امام الهلال، ما تبي تشجع الهلال، لا تتابع وابتعد ".

وتابع: "أهم ماعليك صحتك، الهلال فايز بإذن الله، وبتزعل وتحزن مرتين، صحتك تهمنا، هذي نصيحة من نصراوي يحب النصراويين ويبيلهم الخير مع تمنياتي للجميع بالصحة".

وتترقب الجماهير متابعة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع بين الهلال، وبوهانج، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

ويسعى الهلال لحصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، علمًا بأنه توج بآخر ألقابه عام 2019.

النصر
الهلال
دوري ابطال اسيا
سعد ال مغني
يوهانج الكوري

التعليقات

راجع لقدام
راجع لقدام عدد التعليقات : 18
منذ 6 ساعات
صرنا اضحوكة العالم اخخخ يالقهر
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2233
منذ ساعة
اعلام النصر كلهم
يحاولون ان يصدمون جماهير الهلال
بان الهلال محقق اسيا
واذا نهزم
يسقط كل انجازاته وسامي يخرج يتكلم ويوسف الثنيان يعلق عليه ويرد يبغالك اكسر راسك
واقالة المدرب
وتمرد قوميز
وناصر الدوسري يسقط على بيريرا
ههههههههههه
حتى لو ماحققها يبقى الهلال هو الهلال
بطل وداعس عليكم ياحمقى الملاعب

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أحدث التعليقات

عبدالله
اخ احساس انسان المشكلة ان بعض الناس يصدق و يعتمد على اقاويل هذا الشخص هههههه
عبدالله
اخ احساس انسان المشكلة ان بعض الناسيصدق و يعتمد على اقاويل هذا الشخص هههههه
كبير آسيا
زي تضبيط الفقراوية جابينها غصب ٨الثامنة جاية جاية ان شآء الله
الزعيم الأزرق
ههههههه الفقراوية زعلانين اكثر من الكوريين
ابوبدر
الله يرحمه ويصبر اهله ، كلنا لهالدرب تعدد الاسباب والموت واحد نسأل الله لنا ولكل المسلمين حسن الخاتمة

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