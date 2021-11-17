امرأة تختطف طفلاً وتنسبه لزوجها

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة في مصر تحمل جنسية دولة أجنبية، على اختطاف رضيع وادعاء إنجابها له من زوجها، بغرض إقناعه بعدم الانفصال عنها.
بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغ من ربة منزل، وزوجها سائق "توك توك" باختطاف نجلهما الرضيع, وقالت الزوجة أنها أثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها في مصاريف ولادتها.
وتواصلت معها إحدى السيدات، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية، وأنه يجب إنشاء ملف لها، ثم بعد ولادتها بأسبوعين حضرت تلك السيدة لمنزلها واستلمت منها أوراق الولادة، وأخذتها لأحد مكاتب التصوير بالجيزة لتصوير باقي الأوراق، وغافلتها وهربت بالطفل
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص هم ربة منزل وشقيقتها (تحملان جنسية دولة أجنبية)، وجارة الضحية، وزوج الأخيرة، وتمكنت من ضبطهم وبرفقتهم الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا وقالوا إن الأولى على خلاف مع زوجها، مما أدى لانفصالهما دون طلاق، إلا أنها رغبت في العودة إليه فقررت الادعاء بإنجابها طفل منه