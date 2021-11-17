شروط مشاركة اللاعبات في دوري السيدات لكرة القدم

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن غدا الخميس هو آخر يوم لتسجيل لاعبات الفرق المشاركة في أول نسخة من دوري السيدات لكرة القدم في كشوفات الاتحاد السعودي لكرة القدم، تمهيدًا لخوض المنافسات التي تنطلق 22 نوفمبر الجاري.
وتسمح النسخة الأولى من الدوري بمشاركة المقيمات في المملكة افي الدوري بعدد 4 لاعبات أساسيات لكل فريق مع اتاحة الفرصة أمام كل فريق لتسجيل 30 لاعبة كحد أقصى من المقيمات والسعوديات، بحسب الرياضية
واشترطت اللوائح إجراء فحوصات طبية شاملة مثل فحص كورونا وفحوصات القلب وغيرها لمعرفة مدى أهلية وقدرة اللاعبة على المشاركة في الدوري، في ظل تكثيف الفرق المسجلة جهودها من أجل انهاء كافة الإجراءات قبل انتهاء التسجيل.
كما قامت بعض الفرق الستة عشر بالتعاقد مع عيادات طبية خاصة لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة في حين تكفلت بعض لاعبات الفرق الأخرى بقيمة فحصها من جيبها الخاص على أن تقدم نتائج الفحوصات والتقارير الطبية، الخميس، لإنهاء التسجيل بشكل رسمي