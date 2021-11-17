نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شروط مشاركة اللاعبات في دوري السيدات لكرة القدم

منذ 53 دقيقة
1448
1
شروط مشاركة اللاعبات في دوري السيدات لكرة القدم

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن غدا الخميس هو آخر يوم لتسجيل لاعبات الفرق المشاركة في أول نسخة من دوري السيدات لكرة القدم في كشوفات الاتحاد السعودي لكرة القدم، تمهيدًا لخوض المنافسات التي تنطلق 22 نوفمبر الجاري.

وتسمح النسخة الأولى من الدوري بمشاركة المقيمات في المملكة افي الدوري بعدد 4 لاعبات أساسيات لكل فريق مع اتاحة الفرصة أمام كل فريق لتسجيل 30 لاعبة كحد أقصى من المقيمات والسعوديات، بحسب الرياضية

واشترطت اللوائح إجراء فحوصات طبية شاملة مثل فحص كورونا وفحوصات القلب وغيرها لمعرفة مدى أهلية وقدرة اللاعبة على المشاركة في الدوري، في ظل تكثيف الفرق المسجلة جهودها من أجل انهاء كافة الإجراءات قبل انتهاء التسجيل.

كما قامت بعض الفرق الستة عشر بالتعاقد مع عيادات طبية خاصة لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة في حين تكفلت بعض لاعبات الفرق الأخرى بقيمة فحصها من جيبها الخاص على أن تقدم نتائج الفحوصات والتقارير الطبية، الخميس، لإنهاء التسجيل بشكل رسمي

الاتحاد السعودي
المنافسات
دوري السيدات

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 62
منذ 16 دقيقة
واسفاه على نساء السعوديه أصبحت لاعبات كرة القدم ... بعد سماح قيادة النساء السيارات وبدأت يسمح لهن حضور مبارايات والان هن لاعبات كرة القدم السعودية تغيرت كثيرا ... الله يرحم الملك ملوك السعوديه عبدالعزيز .. فيصل .. خالد .. فهد ... عبدالله
رحمهم الله جميعاً واسكنهم فسيح جناته

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
الصياعه برضوووو لها ناسها **!!!
رااايق
اللي ما طقلك كرت ولا درى عنك ** طبعا هذا بالنسبه لي ** اديني حئنه وانا مع معرفش * يعني فجأة ** !!!! ههههههههههههه
برنس
قلعته هذا الدلال كم اكرهه الله يقلعه ما اغثه
مجهول
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حبظلم الاثول
واسفاه على نساء السعوديه أصبحت لاعبات كرة القدم ... بعد سماح قيادة النساء السيارات وبدأت يسمح لهن حضور مبارايات والان هن لاعبات كرة القدم...

أخر الأخبار

الصحة تكشف عن طرق انتقال مرض التهاب الكبد الوبائي "ج"
الصحة تكشف عن طرق انتقال مرض التهاب الكبد الوبائي "ج"
منذ 9 دقائق 1085
القبض على شخص تباهى في مقطع فيديو بتعاطي المخدرات بالرياض
القبض على شخص تباهى في مقطع فيديو بتعاطي المخدرات بالرياض
منذ 12 دقيقة 1127
قائمة الممنوعين من الغناء في مصر و"حمو بيكا" يتصدر 
قائمة الممنوعين من الغناء في مصر و"حمو بيكا" يتصدر 
منذ 15 دقيقة 147
أخصائية توضح عواقب كورونا على الحوامل والأجنة 
أخصائية توضح عواقب كورونا على الحوامل والأجنة 
منذ 15 دقيقة 1061
ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطبًا محليًا في حائل
ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطبًا محليًا في حائل
منذ 20 دقيقة 1072
صحيفة كورية لـ "بوهانج" :" يجب خوض مباراة الهلال على أنها حرب
صحيفة كورية لـ "بوهانج" :" يجب خوض مباراة الهلال على أنها حرب
منذ 23 دقيقة 1132
امرأة تختطف طفلاً وتنسبه لزوجها
امرأة تختطف طفلاً وتنسبه لزوجها
منذ 26 دقيقة 272
بالفيديو.. "مسجد المنصوريات" نقطة إلتقاء العلماء والفقهاء في الرياض
بالفيديو.. "مسجد المنصوريات" نقطة إلتقاء العلماء والفقهاء في الرياض
منذ 31 دقيقة 1120
بالفيديو.. طرد وزير رياضة من مباراة لضربه لاعبًا بالكوع
بالفيديو.. طرد وزير رياضة من مباراة لضربه لاعبًا بالكوع
منذ 38 دقيقة 1332
بالفيديو.. لقطات مؤثرة لأم تستقبل نجلها المصاب في الحد الجنوبي بعد بتر يديه
بالفيديو.. لقطات مؤثرة لأم تستقبل نجلها المصاب في الحد الجنوبي بعد بتر يديه
منذ 39 دقيقة 12659