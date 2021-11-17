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بالفيديو.. لقطات مؤثرة لأم تستقبل نجلها المصاب في الحد الجنوبي بعد بتر يديه

منذ ساعتين
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بالفيديو.. لقطات مؤثرة لأم تستقبل نجلها المصاب في الحد الجنوبي بعد بتر يديه

حائل (صدى):
تحدث الرقيب أول "فيصل الشمري" عن اللحظات المؤثرة التي عاشها حينما استقبلته والدته عقب بتر يديه جراء إصابة لحقت به في أثناء أداء الواجب في الحد الجنوبي.

وكانت أم الرقيب "الشمري" قد حرصت على إقامة حفل لنجلها بمناسبة عودته لمنزله وتعافيه من الإصابة التي عاني منها، وبادرت الأم باحتضان نجلها معبرة عن حبها له.

وأكد "الشمري" أن استقبال والدته بعد بتر يدي شرف له، مضيفا أن والدته فخوره به، كما يفتخر به كل أفراد أسرته، ، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، زار، أمس الثلاثاء، "الشمري"، في منزله في حائل؛ بعد عودته لأرض الوطن، بعد تلقيه العلاج عقب إصابته بالحد الجنوبي.

 

إصابة
حائل‎
الحد الجنوبي
البتر
الأمير عبدالعزيز بن سعد

التعليقات

الشهري
الشهري عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
من احق بالاستقبال والحفاوة هذا البطل ولا وذ نكبه

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههه مثلي *!!!
رااايق
ههههههههه مثلي *!!!
عبود
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algernnas4
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