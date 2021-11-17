بالفيديو.. سامي الجابر: "سنفوز على بوهانج بالعقلية"

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر أن الهلال سوف يفوز على فريق بوهانج ستيلرز في نهائى دورى أبطال آسيا بالعقلية.
وأوضح الجابر "التقى الهلال مع بوهانج في مباراة كأس السوبر الآسيوي عام 1997، وتمكن الهلال من الفوز باللقب على حساب منافسه الكوري الجنوبي، بعدما تمكن من حسم لقاء الذهاب الذي أقيم في الرياض لمصلحته بهدف دون رد، فيما انتهى لقاء الإياب الذي أقيم في كوريا الجنوبية بالتعادل بهدف لمثله.
وأكد سامي الجابر أن " بوهانج ليس فريق سهل، ولاعبي الهلال لديهم إصرار على الفوز، واتوقع أن نكسب المباراة أمام بوهانج بالعقلية