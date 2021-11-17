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بالفيديو.. سامي الجابر: "سنفوز على بوهانج بالعقلية"

منذ ساعتين
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بالفيديو.. سامي الجابر: "سنفوز على بوهانج بالعقلية"

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر أن الهلال سوف يفوز على فريق بوهانج ستيلرز في نهائى دورى أبطال آسيا بالعقلية.

وأوضح الجابر "التقى الهلال مع بوهانج في مباراة كأس السوبر الآسيوي عام 1997، وتمكن الهلال من الفوز باللقب على حساب منافسه الكوري الجنوبي، بعدما تمكن من حسم لقاء الذهاب الذي أقيم في الرياض لمصلحته بهدف دون رد، فيما انتهى لقاء الإياب الذي أقيم في كوريا الجنوبية بالتعادل بهدف لمثله.

وأكد سامي الجابر أن " بوهانج ليس فريق سهل، ولاعبي الهلال لديهم إصرار على الفوز، واتوقع أن نكسب المباراة أمام بوهانج بالعقلية

 

الهلال
سامي الجابر
بوهانج

التعليقات

عبود
عبود عدد التعليقات : 2315
منذ 9 دقائق
اخاف التاريخ يعيد نفسه ويسنترون ثمان مرات

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههه مثلي *!!!
رااايق
ههههههههه مثلي *!!!
عبود
اخاف التاريخ يعيد نفسه ويسنترون ثمان مرات
المتوكل على الله
بسم الله الرحمن الرحيم معقول كلهم على واحد : الحسد يقول المولى جلا وعلا في كتابه الكريم ( ولقد سبقت كلمتنا العبادنا المرسلين ؛...
algernnas4
يامال الجنه يابو متعب والله إنك فقيده

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